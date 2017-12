Rull: "No ens plantegem cap altre escenari que no sigui la investidura de Carles Puigdemont"

"No ens plantegem cap altre escenari que no sigui la investidura del president, Carles Puigdemont". Així de clar ha sigut el conseller Josep Rull en una roda de premsa a Efe, en ser preguntat sobre què passarà en cas que el president de la Generalitat no torni de Bèlgica o sigui empresonat en posar un peu en territori espanyol. Així, ha descartat, ara per ara, escollir un altre candidat de la candidatura per investir-lo malgrat que això impliqui anar a unes noves eleccions. "La manera més clara i entenedora de guanyar les eleccions al 155 seria la victòria directa de Carles Puigdemont", ha afirmat Josep Rull, que alhora ha instat el govern espanyol a acceptar el resultat de les eleccions.

El conseller, però, no s'ha pronunciat sobre quina serà la seva posició en cas que sigui ERC que guanyi les eleccions o si negarien el suport a Oriol Junqueras. "Ara estem centrats a guanyar les eleccions. Ho podem fer", ha assegurat, i ha afegit que el seu rival electoral és Mariano Rajoy i el bloc del 155. "No em sentiran cap retret a Esquerra", ha afirmat.

Per a Rull, si hi ha un resultat "sòlid" i "molt potent" que avali el president de la Generalitat, serà "molt difícil" que sigui detingut i empresonat. "Voldria dir qüestionar la legitimitat democràtica expressada a les urnes", ha afirmat sobre aquest escenari. Ara bé, ha deixat clar que si l'independentisme no guanya aquests comicis "no hi podrà haver retorn de Puigdemont" i es complicarà -ha assegurat- la sortida de la presó de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i Oriol Junqueras.

Aquest dijous el conseller Jordi Turull, en una entrevista a l'ARA, també ha considerat que un resultat contundent de l'independentisme faria moure fitxa a la comunitat internacional.

Prioritat, "restituir el Govern legítim"

Sobre l'escenari que es pot donar després de les eleccions, Rull ha assegurat que la prioritat és "restituir el Govern legítim" i recuperar la "normalitat democràtica" a Catalunya. Aquest escenari passa, a parer seu, primer per investir Puigdemont i, després, per implementar la República a través de la "democràcia".

Rull no ha concretat com s'emprendria la construcció de la República en cas que l'estat espanyol es negués a negociar. Tanmateix, ha admès que ha de modular les paraules per la seva situació judicial.

Més crítiques a Iceta: "Que es netegi la consciència d'una altra manera"

Rull també ha criticat el líder socialista, Miquel Iceta, per demanar indults. "No ens ajuda. Demanant l'indult ens està condemnant. Nosaltres no som culpables dels delictes de rebel·lió ni sedició", ha sentenciat. El conseller considera que amb aquesta proposta el líder socialista intenta "netejar-se la consciència", tot i que ha opinat que no ho aconseguirà fer.

"Si es vol netejar la consciència, que ho faci d'una altra manera. Que no plantegi una acció de caràcter paternalista com aquesta", ha sentenciat.

La decisió del Suprem

Per a Rull, la prohibició de sortir de la presó a Jordi Sànchez suposa una "limitació dels drets polítics", sobretot quan no hi ha una condemna ferma ni s'ha acabat la instrucció. "És una mala notícia per a la democràcia espanyola, que es limitin les llibertats i que no puguem competir en igualtat de condicions", ha considerat.

També s'ha pronunciat sobre la citació a declarar dels empresonats el pròxim 11 de gener i ha lamentat que no es produeixi abans que acabi la campanya electoral. Tanmateix, ha desitjat que es produeixi la compareixença davant el jutge com més aviat millor, perquè els empresonats quedin en llibertat.

