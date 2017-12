Sánchez matisa el mal resultat del PSC el 21-D reivindicant-se davant d'un PP "anecdòtic" a Catalunya

Matí de sinceritat i autocrítica al carrer Nicaragua. Després d'una nit electoral en què el PSC va veure frustrades les seves expectatives de creixement a les urnes -tan sols va pujar un escó i serà quarta força amb 17 diputats-, el candidat i líder del partit, Miquel Iceta, ha comparegut al costat del seu homòleg al PSOE, Pedro Sánchez, per admetre que el d'ahir és un mal resultat. "El nostre resultat és d'avanç, però modest. Esperàvem més", ha dit Iceta. "Hem avançat, però no en la intensitat que voldríem", hi ha coincidit Sánchez.

El secretari general, però, ha decidit matisar el fracàs de l'estratègia socialista reivindicant-se davant d'un PP que s'ha quedat amb tan sols 3 diputats a Catalunya. "No es pot ser un partit gran a escala nacional si s'és una anècdota a Catalunya", ha reblat, en un missatge directe a Mariano Rajoy, i ha remarcat les "debilitats d'un projecte polític nacional que compta amb menys suport a Catalunya que una força antisistema [la CUP]".

Amb tot, i ignorant l'avanç de Cs -que ha assenyalat com a competidor del PP per la dreta i no dels socialistes-, Sánchez ha volgut deixar clar que "l'única força capaç de vertebrar aquest país, Espanya, és el PSOE, que té presència notable a cadascun dels territoris. De les dues grans forces polítiques cridades a governar, el PSOE és qui pot garantir la vertebració que necessita el país", ha conclòs.

El secretari general, que s'ha limitat a demanar respecte per la justícia davant la decisió del Tribunal Suprem d' ampliar la causa per rebel·lió contra l'independentisme, no s'ha estat de responsabilitzar el govern espanyol de la situació que "s'està patint a Catalunya", pel seu "immobilisme" i per haver mirat cap a una altra banda mentre avançava el Procés. En aquest sentit, li demana que proposi "una solució a la crisi". "Nosaltres hem traçat un full de ruta, però si té una alternativa, estarem disposats a escoltar-la i donar-li suport".

"No es pot governar per al 47% dels catalans"

Així mateix, ha aprofitat per advertir a Carles Puigdemont que, si forma govern, no pot tornar a la unilateralitat ni sortir de "la legalitat constitucional i estatutària". Tant el PSC com el PSOE ja han deixat clar en campanya que si el Govern tornés a saltar-se la llei entendrien que es tornés a aplicar el 155. Ha recordat, a més, que el bloc independentista ha guanyat en escons però no en vots: "Si ahir no tenien majoria social per emprendre el camí independentista, avui menys. No es pot optar per intentar governar per a un 47% dels catalans. Necessitem un govern que governi per al 100%".

Iceta, que també ha demanat a la majoria independentista que actuï dins la llei i per a tots els catalans, s'ha mostrat convençut que la seva aposta per la reconciliació i la via del diàleg i l'acord és la correcta i que el PSC la continuarà reivindicant. No obstant això, no ha tingut problemes a fer autocrítica pel resultat del 21-D. Segons ha dit, els tres errors o problemes del PSC han sigut tres: no parar prou atenció a "l'excepcionalitat" del moment, no haver sigut capaços d'arribar a "les classes populars no independentistes" i oferir una tercera via que "no és vista encara per superar una situació tan polaritzada".