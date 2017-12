Sánchez crida a construir "una nova Espanya autonòmica" a través del federalisme

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha desembarcat aquest dissabte a Tarragona amb l'objectiu de trencar amb l'estigma del 155 que amenaça amb ser un llast per al creixement del PSC el 21-D. En un acte amb Miquel Iceta a Tarragona, un mes després de donar suport a la intervenció de l'autonomia de Catalunya, Sánchez ha desmentit amb contundència que els socialistes tinguin el mateix model d'Espanya que el PP i ha cridat a "avançar cap a una nova Espanya autonòmica" a través d'una "estructura federal".

"Enfront els que volen una Catalunya excloent en una Espanya trencada, i els que volen una Catalunya asfixiada en una Espanya uniformada, nosaltres volem una Catalunya millor en una Espanya diferent", ha afegit Sánchez, assegurant que PSC i PSOE poden fer possible aquest "canvi de rumb". "Si hagués de resumir en dues paraules el projecte d'Iceta per Catalunya seria: entre tots", ha dit.

El líder del PSOE també ha volgut marcar distàncies pel flanc ideològic amb PP i Cs -la seva "mitja taronja", ha dit-, els quals "comparteixen ideari i manera de fer política". "El Partit Socialista és l'esquerra de govern. Som l'alternativa al PP, sempre ho hem estat", ha dit, desactivant també com a opcions vàlides Podem i els comuns. I vinculant l'independentisme a la dreta, ha traslladat l'argument a Catalunya: "Som socialistes, som gent d'esquerres, i no trobem cap bandera d'esquerres a la causa secessionista [...] No hi ha cap causa d'esquerres en el secessionisme".

Agafant-se al discurs de la por al qual Iceta s'ha abonat aquests dies, Sánchez ha cridat a la participació el 21-D recuperant el lema del PSC a les eleccions generals del 2008 -"Si tu no hi vas, ells tornen"- de manera versionada: "Si tu no hi vas no vas, ells es queden, continuen amb la deriva secessionista Amb aixo hem d'acabar el 21-D i l'única papereta que pot articular la unitat entre els catalans és la d'Iceta".

"Em vull dirigir a la gent d'esquerres i a la que sense ser d'esquerres vol canviar les coses. A tots ells, els que volen superar la dinàmica de blocs i forjar concòrdia i convivència, vull demanar-los el vot per a un bon home, intel·ligent, íntegre, capaç, que si és president estic convençut que, abans de res i sobretot, posarà els interessos dels catalans sobre qualsevol altre interès. Demano el vot per Iceta", ha conclòs.



El candidat del PSC, que ha agafat la bandera del "catalanisme i la justícia social", ha volgut deixat clara de la complicitat amb el seu homòleg al PSOE: "L'Espanya que dibuixes val la pena i demostres que és possible", li ha dit, convençut que Catalunya no hauria arribat "al marge del precipici" si el secretari general hagués sigut president d'Espanya.

La solució ara, ha insistit, passa per caminar cap a la reforma de la Constitució. Iceta ha assegurat que "estima" la carta magna, però ha afegit: "El 2018 vull que sigui recordat com l'any de la reforma de la Constitució. Tendrá 40 años la niña, démosle 40 años más". Fent gala del seu perfil més presidenciable, s'ha compromès a inaugurar el centre recreatiu de Vila-Seca i Salou" si aconsegueix ser investit al capdavant de la Generalitat.

La recepta socialista: "Normalitat, solucions i propostes"

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha arrencat el seu discurs reivindicant el "diàleg i la convivència", i ha assegurat que el PSC es presenta el 21-Dv per fer una cosa "molt agosarada, trencadora, subversiva i antisistema, gairebé: una cosa que es diu normalitat, solucions i propostes". I aquesta normalitat, ha afegit, passa per "parlar de Catalunya i Espanya com dos projectes que van de la mà" i que són "recíprocs".

Ballesteros, que ha recitat un fragment de la cançó 'Espanya, camisa blanca', també ha criticat que amb el Govern Puigdemont no s'hagi parlat de temes com les inversions a Catalunya i que, per contra, s'hagi parlat d'Ítaca i de presons. "Al final ens les coneixerem totes!", ha ironitzat.

El batlle ha reivindicat Miquel Iceta com a futur president de la Generalitat però també ha aprofitat també per posar en valor la feina de la vella guàrdia socialista "al servei del país i del projecte europeu". "Ni un president a Brussel·les ni quatre desil·lustrats ens ho faran perdre [...] garantim que en aquest país ens seguirem dient europeus, amb la cara ben alta!", ha conclòs.