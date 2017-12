Sánchez apel·la al vot útil per la "convivència i la concòrdia" i augura la "remuntada" del PSC

Pedro Sánchez ha aterrat aquest diumenge a Lleida per apel·lar al vot útil contra l'independentisme i l'immobilisme. En el seu tercer acte de campanya en dos dies, el secretari general del PSOE ha deixat clar que hi ha quatre partits que poden guanyar les eleccions del 21-D, però que només el PSC "representa la convivència i la concòrdia". És per això que ha demanat el vot per Miquel Iceta a "la sent catalana que se sent d'esquerres" i també a tots aquells que "volen superar la dinàmica de blocs".

El líder del PSOE ha assegurat que al carrer es nota l'"esperit de remuntada" dels socialistes: "El PSC està de nou aquí, en primera línia, per guanyar les eleccions", ha dit, afegint que Iceta és capaç de ser ser primera força a Catalunya, no tercera o quarta com li auguren les enquestes. "L'única proposta sobre la taula és la del socialisme català, és l'únic que esta fent propostes i una campanya en positiu", ha argumentat.

Iceta, que s'ha erigit en el "MacGyver de la política catalana", ha ofert garantirs enfront de Cs, el seu rival principal a les urnes. "No a la independència, val. Que hem de fer un canvi, segur, però quin canvi? Hem de substituir un nacionalisme excloent per un altre? Hem de canvi un embolic per un altre? Hem de tornar enrere? Volem un canvi que resti o que sumi? Volem menys autogovern o més? Menys finançament o més? Volem fer un experiment o preferim més l'experiència? Això és el que jo us estic proposant", ha afirmat.

S'hi ha sumat el cap de llista dels socialistes per Lleida, Òscar Ordeig, que ha retret al president de Cs, Albert Rivera, que digués que votar el PSC és llençar el vot a les escombraries. "Si us sentiu identificats amb la dreta, voteu Cs; si us sentiu identificats amb retallades, voteu Cs; si voleu donar suport a Rajoy, voteu Cs; i si voleu eternitzar el conflicte, voteu Cs", li ha respost, i ha demanat als ciutadans que no vagin a votar amb "l'estomac" ni "enfadats", sinó pensant "qui és la millor persona per tiarr endavant el progrés del pais [...] En moments excepcionals, lideratges excepcionals i solvents", ha conclòs en referencia a Iceta.

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, també han lloat la figura d'Iceta, reivindicant-lo com l'únic candidat capaç d'assolir una majoria del Parlament que persegueixi l'"interès general" i aconsegueixi "refer Catalunya. El cap de llista , de fet, no s'ha estat d'ironitzar amb els equívocs amb el seu lema de campanya, 'Solucions. Ara, Iceta', de vegades interpretat com "Solucions ara, Iceta!', a mode d'exigència. El socialista ha afirmat que li valen les dues interpretacions: "Em sento interpel·lat pel meu país, pels problemes, sento que la gent esta demanant solucions", ha dit, i ha adoptat un compromís: "El que no faré mai és ballar al ritme de la CUP. M'estimo massa el meu país com per ballar al ritme de la CUP".

Ja fa dies que el cap de llista del PSC admet que els cupaires són els únics que diuen obertament que volen unilateralitat i República, però alerta que JxCat i ERC els donaran la clau per tornar a trencar amb la legalitat espanyola. "Cal passar comptes del que han estat aquest dos darrers anys [...] si els que han estat governant ho han fet tan malament, no se'ls pot renovar el contracte", ha dit aquest diumenge.

"Una Catalunya còmode a Espanya"

El seu compromís si és president de la Generalitat, ha remarcat, és governar una Catalunya que se senti "còmode" a Espanya. Una Espanya sotmesa a una "transformació progressista" i que acordi "les condicions de la nostra presència". La seva solució federal, ha deixat clar, no ha de ser entesa com una com que "anem nomes a exigir", sinó també a "oferir". "Espanya necessita una Catalunya de primera, capdavantera [...] Una Catalunya a la qual es deixi desplegar bé les veles anirà molt lluny i Espanya anirà millor", ha afirmat, reivindicant una "negociació win-win" amb l'Estat.

Pel què fa a les propostes concretes, Sánchez ha aprofitat per tancar files amb la proposta de finançament del PSC, que ha rebut crítiques inclús dins del PSOE. "El que esta fent el Miquel és proposar solucions als problemes reals: al drama de la santitat, de l'educació, de la dependència de la desigualtat", ha dit, explicant que les CCAA tenen competències en totes aquestes matèries i necessiten recursos suficients. Iceta proposa una impulsar Hisenda federal, garantir el criteri d'ordinalitat i crear un consorci bilateral Generalitat-Estat per a la recaptació i gestió d'impulsos a Catalunya, ja està previst a l'Estatut.