Santamaría assegura que el 21-D es desenvoluparà amb "absoluta netedat" i nega cap possibilitat de frau electoral

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha deixat clar aquest dijous que les eleccions del 21 de desembre gaudiran d'una "absoluta netedat" i ha rebutjat les afirmacions que apunten a un possible frau. "És inassumible", ha sentenciat respecte a aquestes sospites. "Si en alguna cosa té experiència aquest país és a celebrar eleccions democràtiques", ha subratllat.

Santamaría ha fet aquestes declaracions després de comparèixer a porta tancada a la comissió de despeses reservades del Congrés per donar la seva versió sobre la suposada ingerència russa. A fi de respectar el reglament i l'acord que el contingut de les explicacions són secretes, Santamaría no ha volgut revelar res del que s'ha parlat a la sala, tal com també han fet la resta de portaveus. La representant de Podem, Irene Montero, sí que ha expressat el posicionament del seu partit amb relació a la ciberseguretat i ha sospitat que un executiu que "aplica la 'llei mordassa'" pot adoptar mesures amb el pretext de garantir la seguretat que "retallin els drets dels ciutadans".