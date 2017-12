“Serà la manifestació més gran que s’ha vist mai a Brussel·les”

“És una invasió de catalans en tota regla”, deia el Jaume. Al seu costat, la seva dona, la Inés, assentia. “És tan injust el que està passant a Catalunya...” Una marea de catalans omplien ahir a la tarda el centre de Brussel·les amb llaços, estelades, bufandes o gorros grocs. Mai la capital europea havia viscut una invasió de catalans d’aquesta magnitud. “Hem vingut en furgoneta des de Celrà (Gironès), i a la carretera i a les àrees de servei ha sigut espectacular: hi havia molts cotxes amb llaços grocs i estelades”, explicaven el Lluc i el David, que aprofitaven la tarda per veure el mercat de Nadal i intentaven passar el fred amb el tradicional vin chaud.

Ahir al vespre es van reunir espontàniament centenars de catalans a l’emblemàtica Grand-Place per cantar Els segadors. Era només un tast del que passarà avui. La imatge era espectacular. “Demà a la manifestació Europa s’haurà d’adonar de tot el que està passant a Catalunya. Volem que se’ns escolti”, demanava l’Anna, de Figueres.

Brussel·les acollirà avui la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per denunciar a Europa l’empresonament dels seus líders, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i dels consellers que encara no han sortit. S’espera que sigui multitudinària: els hotels de la ciutats estan tan plens que molts participants han optat per dormir en ciutats pròximes a la capital belga.

La manifestació reunirà milers de persones sota el lema en anglès “ Europe, wake up ”, que significa “Europa, desperta”. Sortirà del Parc del Cinquantenari i recorrerà el barri europeu fins a arribar a la plaça Jean Rey. Al final de la manifestació hi haurà discursos polítics del cap de llista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, i la número 2 de la llista d’ERC per a les eleccions del 21-D, Marta Rovira.

Previsió de participants

A la web de la manifestació hi ha inscrites més de 40.000 persones, però el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, no va voler ahir fer cap previsió de participació. “Serà una xifra molt important”, va dir. Segons el número 2 de l’organització independentista, “a Brussel·les hi ha moltes manifestacions, però la de demà [avui per al lector] serà la més gran que s’hi ha fet mai”.

Òmnium Cultural i l’ANC van revelar que han demanat una reunió amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per denunciar la situació dels Jordis i demanar la implicació de la UE en el conflicte polític si les forces sobiranistes obtenen la majoria el 21-D. Ahir Juncker encara no els havia donat una resposta, però les dues organitzacions independentistes confien poder celebrar la trobada. El president de la CE no ha volgut rebre cap president de la Generalitat en els últims cinc anys.