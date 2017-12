Serret defensa que cal "algú que realment pugui exercir" la presidència de la Generalitat

La consellera d'Agricultura Meritxell Serret, destituïda pel 155, defensa que el pròxim president de la Generalitat ha de ser "algú que realment pugui exercir". En una entrevista amb l'ACN des de Brussel·les, Serret assegura que després del 21-D "Catalunya necessitarà un Govern fort per fer front a les amenaces i als envits que puguin continuar venint per part de l'Estat", que estigui "cohesionat" i tingui "les idees clares de cap a on ha d'anar el país".

Segons Serret, Carles Puigdemont "no necessàriament" ha de ser el president després dels comicis. "Hem de poder investir la persona més capacitada i que pugui tirar endavant un govern fort i cohesionat. Qui serà, al final? Tant de bo pugui ser la persona de la llista més votada. En aquest cas, si és ERC, tant de bo pugui ser l'Oriol [Junqueras] perquè voldrà dir que ja ha sortit de la presó", indica.

L'exili

Serret explica que li agradaria "molt" tornar a Catalunya, tant si surt escollida diputada per Lleida com si no. Amb tot, admet que s'ho pensarà "dues vegades" si el retorn implica un ingrés a la presó. Segons ella, ser a Brussel·les és també "una estratègia política" per "posar en evidència" l'Estat i forçar que "es compari i que s'internacionalitzi" el que fan el govern espanyol i la justícia espanyola amb el que fa Bèlgica. "Continuar aquí té un sentit: si després de tot el que hem fet fins ara tornem a Catalunya i ens posen a la presó seria donar-ho per perdut", afegeix.

Per a Serret, els consellers que són a la capital europea han de seguir-hi si això permet treballar per acabar "amb la repressió". Serret destaca, però, que el possible retorn dels que són a Brussel·les s'haurà de discutir després dels comicis i que ara cal "guanyar". "Tenim claríssim que el que s'ha fet a Catalunya és una injustícia; aquest 155 va contra l'estat de dret, contra els drets fonamentals de les persones", diu.

"Hem de guanyar per treure de la presó l'Oriol, el Quim i els Jordis, que tothom voti per les opcions que l'únic que volem és retornar a la normalitat", afegeix. A més, diu, una victòria independentista també ajudarà els que són fora: "Els que som aquí a l’exili també necessitem que a Europa, a Catalunya i a Espanya quedi claríssim que la força més votada és una força independentista".

Euroordre

Segons Serret, "no és una contradicció" que els consellers i el president a Brussel·les siguin considerats com a membres "del govern que va ser tret de manera il·legal" del poder, amb la creació d'un nou executiu a Catalunya. "El pròxim president de la Generalitat ha de ser la persona que pugui exercir de president de la Generalitat, ho tenim claríssim", afegeix. "És evident que s'ha d'investir un president o presidenta que pugui exercir realment com a president o presidenta i tirar endavant un govern fort, cohesionat i amb les idees clares de cap a on ha d'anar el país", insisteix.

Serret no descarta que la justícia espanyola emeti de nou una euroordre contra ells perquè no fer-ho deixaria "encara més en evidència que el que estan fent és un contrasentit". "No pot ser que ens deixin de perseguir a nosaltres i que mantinguin persones com l'Oriol, el Quim o els Jordis a la presó. Per això pensem que és molt probable que tornin a emetre una altra euroordre", admet.

Per a la consellera destituïda, els que són a Brussel·les han de treballar perquè "el que està passant a Catalunya no quedi impune". Serret diu que "en cap cas" va ser un error declarar la independència el 27-O tenint en compte la repressió posterior. "No crec que, en cap cas, fos un error. Al contrari, crec que amb el temps veurem que era necessari prendre aquella decisió", indica.

La República Catalana

En ser preguntada sobre si ERC renuncia a la via unilateral per implementar la República Catalana, Serret qüestiona "què és la unilateralitat". En aquest sentit, afirma que ERC té "claríssim" que cal "continuar, no abandonar mai el projecte" que el partit té per al país. "Tenim un mandat claríssim de l'1-O, que sempre l'hem reconegut i que sempre defensarem. Tenim molt clar que la República és la millor sortida per a les aspiracions del nostre país", afegeix. Amb tot, obre la porta al diàleg perquè remarca que "la millor manera de fer-ho és asseure's a negociar amb l'estat espanyol". "Tard o d'hora haurem de seure a negociar. Nosaltres sempre, sempre i sempre hi hem estat disposats; és Espanya qui no vol", destaca.

Segons Serret, la capacitat de diàleg depèn "de com evoluciona Espanya". "A qui s'ha d'interpel·lar és a qui està impulsant el 155. Què pensen fer? Pensen obviar la majoria d'una ciutadania que democràticament demana tirar endavant un projecte polític? Pensen continuar reprimint-la? Pensen continuar portant a la presó tots aquells líders polítics que ho defensin? Aquest és el projecte de país que estan defensant?", es pregunta Serret, que considera que això és "una democràcia falsa". "Nosaltres ho tenim claríssim, som demòcrates, volem lluitar democràticament pel nostre projecte polític i no ens en cansarem, d'això", afegeix.