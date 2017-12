TV3 arrasa amb la seva cobertura de la nit electoral

El programa especial de TV3 va ser el clar dominador de la nit electoral a Catalunya. El segon bloc de l'espai, titulat 'Els resultats' i emès entre les 20.30 i les 22.30 h, va encapçalar el rànquing diari amb 1.283.000 espectadors i una quota de pantalla del 40,7%. La segona posició la va ocupar el següent tram del programa, 'Les reaccions' (20.45 - 00.25 h), amb 1.143.000 seguidors i un 41,4%, i el podi el va completar el fragment inicial del programa, titulat 'El compte enrere' i emès entre les 19.00 i les 20.20 h, que va reunir 576.000 persones i va assolir un 'share' del 28,7%.

La televisió pública també va ocupar el quart lloc del dia amb el 'Telenotícies migdia', que va aconseguir 500.000 espectadors i un 26% de quota, i el 'Telenotícies comarques', amb 364.000 i un 23,5%. De fet, TV3 va liderar gairebé durant tot el dia, i ho va fer de manera ininterrompuda entre les 19.00 i les 02.00 h.

Després d'aquest 'top 5' copat per TV3 apareix l'especial electoral de La Sexta, que va tenir 332.000 seguidors i un 11,7% de 'share'. Tot i quedar molt lluny dels resultats del canal públic, aquesta cadena va consolidar el seu paper de referent informatiu entre les televisions espanyoles: va superar clarament els especials de TVE (158.000 espectadors i un 6,7%), Telecinco (152.000 i 4,6%), Antena 3 (130.000 i 4%) i Cuatro (95.000 i 3,2%). 8TV, per la seva banda, es va quedar amb un discret 1,5% i 41.000 seguidors, just per davant de Trece, que va marcar un 1,1%, amb 34.000 espectadors.

'La que se avecina' guanya a Espanya

A Espanya, l'emissió més vista del 21-D va ser l'últim capítol de la temporada de 'La que se avecina', que Telecinco va emetre a partir de les 22.37 h, quan l'escrutini encara no havia arribat al 80%. La 'sitcom' va tenir 2.582.000 espectadors i un 'share' del 17,2% i va superar l'especial de La Sexta, que va ocupar el segon lloc del rànquing diari amb 2.112.000 seguidors i un 13,1% de quota.

L'especial que va oferir Telecinco abans de 'La que se avecina' va reunir 1.803.000 persones i va fer un 9,8% de quota, i el de TVE va aconseguir 1.312.000 espectadors i un 8,1%. El d'Antena 3 el van veure 1.079.000 persones (5,9%) i el de Cuatro 623.000 (3,7%). Finalment, 277.000 persones (un 1,6%) van optar per Trece.