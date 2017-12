Triple empat entre ERC, JxCat i Cs sense majoria independentista, segons una enquesta de 'La Vanguardia'

ERC (31-32 diputats), Ciutadans (30-31) i Junts per Catalunya (30) estan pràcticament empatats cinc dies després de l'inici de la campanya electoral. Així ho apunta una nova enquesta, de 'La Vanguardia', que afirma que avui, Inés Arrimadas seria la candidata més votada, amb més del 23% dels suports, tot i que la distribució territorial dels escons podria acabar afavorint a Esquerra. Els republicans es quedarien amb el 21,5% dels vots i veurien com la candidatura que encapçala Carles Puigdemont els continua reduint la distància: JxCat obtindria més del 18% dels vots i un o dos escons menys que Esquerra. En un mes, Puigdemont ha aconseguit doblar la intenció de vot i els escons que les enquestes atorgaven al PDECat.

Un triple empat que fa preveure una dura pugna fins el 21-D per guanyar les eleccions, però també per aconseguir una majoria que permeti governar el país. Segons l'enquesta, que GAD3 fa per 'La Vanguardia', l'independentisme no assoliria la majoria absoluta. La suma d'ERC, JxCat i la CUP aconseguiria entre 66 i 67 diputats, a les portes de la majoria absoluta al Parlament (68). Els anticapitalistes serien els que més caurien el 21 de desembre. Perdrien la meitat dels escons, segons l'enquesta i els seus cinc diputats serien insuficients per revalidar la majoria independentista. De fet, respecte el 27-S, l'independentisme perdria entre 5 i 6 escons i un 3% dels votants. Per sota del 45% es quedarien també lluny de la majoria absoluta en vots.

Pel que fa a l'unionisme, Cs es consolida com el principal candidat a encapçalar un govern alternatiu que, de moment, tampoc sembla probable. El PSC obtindria 22 escons i el PP només 8. Els tres partits que han donat suport al 155 es quedarien en els 60-61 escons, fet que deixaria als comuns com a àrbitres del proper Parlament.

Catalunya en Comú Podem aconseguiria uns resultats discrets. De fet, la candidatura que encapçala Xavier Domènech patiria un retrocés rellevant, passant dels 13 escons de Catalunya Sí Que es Pot el 2015 a només 8. Una abstenció per investir un candidat independentista o un d'unionista podria ser suficient, però també podrien optar per negar-se a donar suport a ningú i forçar una repetició electoral. Sembla poc probable que puguin optar per intentar una majoria d'esquerres amb ERC, PSC i la CUP, l'única que podria sumar.

La tendència que apunta l'enquesta de 'La Vanguardia' és similar a la que ha publicat aquest dissabte al matí El Español, tot i que en aquella, ERC té un lleuger avantatge sobre Cs i la distància amb JxCat és més clara. A més, la majoria independentista al Parlament es podria revalidar (67-69 escons) amb el 47,8% dels suports.