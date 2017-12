Turull: "Hem sortit de la presó amb més dignitat i convenciment"

El conseller Jordi Turull ha visitat aquest matí el municipi d'Amer (Selva), el poble natal de Carles Puigdemont i on viuen els seus pares, que tenen una pastisseria. En mig d'una gran expectació dels veïns, el conseller, que dilluns va sortir de la presó, ha mostrat el seu agraïment per totes les mostres de suport rebudes durant els 33 dies que ha passat empresonat.

"No tinc paraules, moltíssimes moltíssimes gràcies per les cartes i per tot el que heu fet per nosaltres. Ara hem d'aconseguir treure als quatre presos que falten", ha dit fent referència als dos Jordis, Oriol Jonqueras i Joaquim Forn. Desenes de veïns s'han aplegat a la plaça per rebre'l i el conseller els ha animat a enviar moltes cartes a la presó: "No sabeu com animen les cartes, si us plau, envieu-los moltes".

Turull, que anava acompanyat de l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila i la número u de JxCAT a Girona, Gemma Geis; s'ha dirigit a la pastisseria familiar de Puigdemont, on ha saludat als pares. "Vaig estudiar amb un dels germans de Puigdemont i conec els seus pares i els aprecio des de fa molt de temps", ha assenyalat als mitjans, a qui també ha assegurat que era "una visita més personal per traslladar-vos la meva estima i el suport de molta gent".

Dos dies després de deixar la presó d'Estremera, el conseller ha assegurat que ha sortit " amb més dignitat i més convenciment de les nostres idees" i ha deixat clar que no vol un país "on es prohibeixi el color groc, on quan demanes diàleg et penalitzen ni el país del a por ellos". I fent un símil amb el món pastisser, ha afirmat que "només els que han tastat la nata, poden parlar de la nata. I nosaltres l'hem tastat i sabem el patiment que hi ha al darrera, sobretot per les famílies".

Abans d'acomiadar-se, també ha recordat que aquesta campanya ha d'estar " carregada d'humanitat" perquè les famílies dels exconsellers i els Jordis "pateixen i en cap cas viuen una situació normal". Després de saludar als pares i familiars de Carles Puigdemont, Turull ha marxat per continuar amb els actes de campanya electoral.