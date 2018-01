Turull insisteix que investir Puigdemont és l'opció més realista

El conseller Jordi Turull ha reiterat la necessitat que Carles Puigdemont sigui investit com a president. "Comparteixo amb Marta Rovira que hi ha d'haver realisme, no ens estem tirant els plats pel cap com a alguns els hi agradaria creure, però el realisme és investir Puigdemont", ha afirmat per treure ferro a les declaracions de la secretària general d'ERC, que dissabte demanava realisme en la investidura. "La naturalesa de Junts per Catalunya era restituir el president i les institucions catalanes i des de l'estat no ens diran qui serà o no el president de Catalunya" ha anotat el diputat electe de JxCat e n una entrevista a Els Matins de TV3.

"Costa trobar motius per no investir Puigdemont", ha afegit Turull, que ha deixat clar que "hi ha base jurídica perquè Carles Puigdemont pugui ser investit, que el govern espanyol digui que és una il·legalitat no és un argument, ho és que una majoria de 70 diputats vulgui que sigui president". "El reglament del Parlament no diu que el president de la Generalitat hagi d'estar físicament i tampoc que estigui obligat a contestar als grups parlamentaris", ha remarcat el diputat electe. "Hi ha fórmules diverses perquè pugui ser investit, tots els que miren cap a un altre cantó amb els tres càrrecs electes a la presó posen el crit al cel amb la investidura", ha denunciat sense especificar quina es faria servir per a la investidura.

"M'agradaria restituir el govern i per tant recuperar les meves funcions abans que s'apliqués el 155, però és decisió de Puigdemont" ha anunciat Turull, que ha insistit que no hi ha un pla B si Puigdemont no pot ser investit. "Puigdemont o Puigdemont", ha sentenciat en al·lusió al "referèndum o referèndum" de Puigdemont. "La voluntat de Puigdemont és tornar, però al final el debat és si el deixaran fer de president i respectaran els resultats del 21 de desembre", ha recordat el conseller.

"Insistirem en el diàleg, però les realitats no es poden obviar, reclamem una negociació bilateral i el primer que han de fer és escoltar perquè hi ha més gent que està a favor de la independència que no", ha destacat Turull, que ha advertit que la causa judicial oberta en contra seu pel referèndum de l'1-O no el condicionarà en el futur: "Ens defensarem dels delictes dels que se'ns acusen i no ens ha d'acomplexar el procés judicial perquè sinó ens haurien pres la mida i no renunciarem a les nostres conviccions".

Pel que fa a la constitució de la mesa del Parlament, Turull s'ha mostrat obert a repartir entre les tres forces independentistes els seus representants: "Demà farem reunió del grup parlamentari i per números ens tocaria dos membres a la mesa, però ara ens reunirem amb ERC i la CUP per traslladar la majoria independentista a la mesa, prioritzarem com faran les altres formacions independentistes reflectir a la mesa la majoria independentista que hi ha l'hemicicle". "Ho deixem a criteri d'ERC i respectarem la decisió que prengui", ha assenyalat en relació al possible nomenament d'Ernest Maragall com a president de la mesa.

Sobre el judici del cas Palau, el diputat electe ha lamentat que "ha durat molt" i ha seguit defensant l'extresorer Daniel Osàcar, a qui va acompanyar quan se'l va citar. "Confio en la seva honestedat", ha reiterat. El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) no ha volgut vincular la sortida de l'expresident Artur Mas de la sentència que es farà pública avui: "Ha coincidit per dates, però no s'ha de vincular com va recordar ell mateix", ha anotat.