Victòria televisiva d’Inés Arrimadas

El relat de tots els magazins matinals espanyols, subliminarment, feia guanyadora Inés Arrimadas. L’estratègia de la líder de Ciutadans -mitja horeta de cua per votar- li va suposar un bany de masses i mediàtic que va captar poderosament l’atenció televisiva. A Telecinco fins i tot es van estranyar que Albiol no hagués optat pel vot útil de Ciutadans quan va ensenyar la butlleta, i el reporter va arribar a preguntar-l’hi. Una tertuliana i Ana Rosa trobaven simbòlic que Arrimadas fos l’única que votés acompanyada de la parella. Ana Rosa, entusiasmada amb l’anglès de la líder de Ciutadans, va anunciar: “ ¡Después contestará en chino! ”

A Espejo Público, quan van informar del confinament de Junqueras, Alfonso Rojo va enfotre-se’n perquè deia que no n’hi havia per tant: “ ¡A lo mejor solo es que no le dejan acercarse al economato! ” A Cuatro, Javier Ruiz lamentava que Arrimadas estigués patint “ situaciones que rozan el acoso ” de gent del carrer. A La Sexta, Ferreras feia broma dient que s’empadronaria a Barcelona per poder votar.

TV3

Eficàcia dels serveis informatius de la televisió pública

Bon duet el de Lídia Heredia i Toni Cruanyes en l’ Especial eleccions de TV3, tot i que vam patir per si la Lídia l’acabaria, per la veu. A les 21.41 ella mateixa va afirmar: “No sé si acabaré el programa i això que no he fet cap míting!” Van seguir les pautes i eficàcia habituals dels serveis informatius de TV3. Bona idea, més enllà de visualitzar els resultats per partits, adjuntar un segon marcador amb els resultats del bloc independentista i el constitucional. Espectacular el balcó infogràfic on s’abocava Raquel Sans per veure el dònut electoral i el mapa de Catalunya. El triomf gairebé absolut de JxCat amb un 0,1% escrutat feia que Cruanyes demanés precaució als espectadors despistats: “Que a ningú li agafi un cobriment de cor, per bé o per mal”.

Amb només un 6% escrutat i a les 21.19 h, Ernesto Ekaizer va anunciar que havia parlat amb un ministre i comunicava a l’audiència el resultat final: Ciutadans guanyaria amb vots i escons. Aquest fet demostraria que el govern disposava, en tot moment, d’un recompte molt més avançat que la resta de la societat.

Josep Cuní va participar de la nit electoral de TV3 després d’uns quants anys competint-hi des de 8TV. Enrere queden aquells retrets de Cuní a la tele pública per gastar-se els diners en sondejos que ell després aprofitava. Enrere queden els laments del periodista perquè els polítics atenien primer la pública, dient allò de “Sí, tots van a la tele oficial perquè és única! Té la veu única! Les discrepàncies que tenim aquí allà no les tenen!” Amb una cadira a TV3 en una jornada tan important, ja li deu semblar més plural. En algunes ocasions, la seva manera de sentenciar i fer preguntes a la resta de col·laboradors confonia l’espectador: semblava ell el presentador.

8TV

La televisió del Grup Godó utilitza l’esquer dels sondejos

8TV era l’única que podia presumir de sondejos. Va ser el reclam per connectar-hi, sens dubte. Jordi Armenteras s’ha convertit en una mena de García Ferreras català en ímpetu comunicatiu. Juntament amb Laura Rosel van fer un especial 8 al dia correcte, auster, amb més ambició que repercussió. Però un sondeig caduca ràpid, i en cap aspecte van marcar diferències al llarg de la nit per competir amb TV3. Curiós trobar-nos Josep M. Martí, tota la vida a TV3 fent Parlament, a la taula d’anàlisi del Grup Godó.

La Sexta

La cadena estatal amb una cobertura més ambiciosa

L’entusiasme de Ferreras amb Ciutadans era tan gran que va generar situacions peculiars. Amb un irrisori 2,5% escrutat, Ferreras va repassar escons: 43 de JxCat, 33 d’ERC i 27 de Cs. I a continuació exclamava: “ ¡La noche apunta a fiesta para Ciudadanos y pérdida de la mayoría absoluta independentista! ” Les dades no acompanyaven. Però això demostra que Ferreras, igual que Ekaizer, també rebia informació privilegiada i sabia com acabaria la cosa. Amb tot, La Sexta és, a l’Estat, la cadena amb una cobertura més ambiciosa i potent, que ha vist que treballar des del mateix territori afavoreix el contingut, i afina l’enfoc, que fa espectacle i que sap vendre transcendència.

Antena 3

El recompte de vots genera impaciència en els tertulians

Susanna Griso al capdavant de l’ Elecciones Cataluña, amb ñ. Matías Prats encarregant-se de les dades. Se’ls va fer molt llarg el recompte. Els tertulians estaven tan impacients que s’estaven fent a sobre el sorpasso de Cs. Anna Balletbò, molt nerviosa amb els resultats que s’intuïen, li va fotre un moc a Daniel Sánchez Ugart, delegat de l’ARA a Madrid, d’un menyspreu molt desagradable i prepotent. Més enllà de la falta de respecte en referir-s’hi com “ ese muchacho ”, va perdre els papers.

TVE

La cadena pública opta per un programa de perfil baix

Ana Blanco assumia l’especial de TVE, fet des dels estudis de Sant Cugat. Significatiu, però, que les primeres valoracions les comencessin amb els directors de diaris... de Madrid. Molt adequat en unes autonòmiques catalanes. El programa va ser avorridíssim, de to apagat i trist. No sorprèn que La Sexta s’hagi convertit a Espanya en la cadena de referència per a grans esdeveniments polítics.

Telecinco

‘La que avecina’ passa per davant del resultat electoral final

Isabel Jiménez presentava l’especial de Telecinco, basat en una cobertura més informativa que no pas una anàlisi interpretativa. Amb tot, sense tenir ni el 70% escrutat, no van trigar a tancar la paradeta i abraonar-se a un especial de la sèrie La que se avecina. Molt al·legòric. Just el que pensàvem tots els ciutadans de Catalunya veient els resultats.