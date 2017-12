Vidal Aragonés, sobre la via bilateral: "Si generem un mínim dubte, ens arrasaran com a poble i com a classe"

Quan falten dos dies per acabar la campanya electoral, la CUP torna a pressionar JxCat i ERC perquè s'apuntin a la via unilateral que defensen des del principi. Ahir ho va fer el número 3 per Barcelona, Vidal Aragonés, en el debat electoral de La Sexta, quan va interpel·lar el representant d'ERC, Carles Mundó, sobre la necessitat de tirar endavant la República a través de la unilateralitat. I aquest dilluns al matí hi ha tornat des de davant del Mercat del Centre de Cornellà de Llobregat –d'on és regidor. "La via bilateral no és possible, si generem un mínim dubte, ens arrasaran i ens denigraran com a poble i com a classe", ha avisat Aragonès.

Per això, ha reiterat que no poden "retrocedir" si l'independentisme guanya el 21-D, perquè les persones que van defensar el referèndum de l'1 d'octubre "no es mereixen ni un pas enrere", ha explicat el candidat cupaire, que ha volgut mostrar també la seva "solidaritat" amb els consellers i líders sobiranistes que encara són a la presó. En aquest sentit, Aragonés ha explicat que l'única sortida que queda davant d'aquesta situació és la "implementació de la República" i ha avisat que no es pot fer negociant amb el PP perquè "ja ha dit que no hi haurà referèndum", ni amb Ciutadans, que "vol condecorar la Guàrdia Civil que va carregar l'1 d'octubre".

La CUP defensa que dins el marc autonòmic no són possibles les polítiques socials que defensa, que ha recollit dins els Decrets de la Dignitat, com ara la gestió totalment pública de l'educació o la sanitat. Aragonés ha defensat la viabilitat "d'internalitzar" aquests serveis a través d'una "fiscalitat més justa", en què les rendes altes "paguin més" i les més baixes "paguin menys". Així, ha explicat que la seva aposta és augmentar l'IRPF de les rendes superiors a 60.000 i 100.000 euros, i rebaixar-lo en les que estiguin per sota als 15.000 euros. De totes maneres, els cupaires no han concretat en quin percentatge d'increment i rebaixa estan pensant.

La proposta de modificar la tributació, els cupaires ja la van posar sobre la taula durant les últimes negociacions dels pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, Aragonés ha emplaçat ERC i els comuns que es pronunciïn si estan d'acord o no en la seva proposta. "La implementació de la República ha d'anar acompanyada de revertir les retallades per a totes les persones d'aquest país", ha avisat el número 3 de la CUP per Barcelona.