Vila d'Abadal, Ortega i Rigol reivindiquen l'"herència democristiana" i demanen el vot per a JxCat

Un gruix de membres de l'antiga Unió i un dirigent de Demòcrates de Catalunya –que es presenta a les eleccions amb ERC– han expressat el seu suport aquest dilluns al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En un acte a la seu electoral de Junts per Catalunya l'exvicepresidenta Joana Ortega, l'expresident del Parlament Joan Rigol i l'exlíder de l'AMI i president del Consell Nacional de Democràtes, Josep Vila d'Abadal, han reivindicat els "valors democristians" de la llista del president i han demanat el vot per a Puigdemont a les eleccions del 21 de desembre.

Els encarregats d'apel·lar aquesta bossa d'electors han estat Ortega i Rigol, mentre que Vila d'Abadal i altres exmmebres d'Unió s'han situat a primera fila. L'exvicepresidenta de la Generalitat ha reivindicat l'"herència democristiana" en el Procés i ha assegurat que ara és el moment de Junts per Catalunya. "S'ha de fer aquest vot amb el cor i el cap", ha afirmat expressant el seu suport al president, Carles Puigdemont. Ortega ha demanat el vot a tots aquells que s'estimin les institucions, la llengua i la cultura catalana i ha criticat els que per "interessos personals" ara es troben en altres formacions polítiques. L'antiga Unió, que sempre havia anat de la mà de Convergència, ara té exmembres en dues candidatures diferents: Demòcrates va amb ERC i Units per Avançar de Ramon Espadaler es presenta amb el PSC.

Per la seva banda, Rigol ha fet un repàs del paper històric d'Unió en el si del catalanisme i en la lluita antifranquista. Ha lamentat, així, la incorporació de l'exlíder del partit Ramon Espadaler a les llistes socialistes i ha criticat que parli de "reconciliació" i no ho faci des de la "fidelitat" al president de la Generalitat. A més, ha assegurat que Unió mai ha estat un "partit de dretes i tradicionalista ni una plataforma per restablir les relacions amb l''establishment'" sinó una formació de "radicalitat humanista".

Els dirigents democristians han signat un manifest a favor de la independència i la llista del president. "El poble català va exercir la seva dimensió comunitària en el referèndum de l'1 d'octubre en què malgrat els impediments de l'Estat, que ens volia anorrear com a col·lectiu humà, es va participar en la decisió col·lectiva de construir Catalunya com a república independent", afirma el manifest. "El Govern del president Puigdemont és el que va sorgir de les eleccions del 27 de setembre escollit del Parlament. I entenem que el compromís ètic que vam prendre amb el projecte col·lectiu i que ara encapçala Puigdemont continua vigent, perquè el govern espanyol no és legítim per desfer les decisions sobiranes del poble català", expressa també.

Entre els signants hi ha l'exconsellera Mertixell Ruiz; la directora de serveis territorials de Cultura a Barcelona, Àngels Torras; Rosa Maria Carrasco; l'exdirector general de Política Lingüística Lluís Jou; i exmembres de Demòcrates de Catalunya que es van donar de baixa per la seva aliança amb ERC. És el cas de l'alcalde de Rubió, Miquel Archela, o Xavier Boquete, alcalde de Masquefa. També l'alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, que va deixar el partit de Toni Castellà per unir-se al PDECat.

Puigdemont avisa ERC que un canvi en el Govern seria donar la raó a Rajoy

Carles Puigdemont, com ja és habitual, ha connectat en directe des de Brussel·les per agrair el suport dels dirigents democristians, sobretot a Ortega, Vila d'Abadal i Rigol. "Els valors democristians són presents" a Junts per Catalunya, ha afirmat el president, que ha explicat la seva vinculació amb Unió en els inicis de la seva carrera política. "A casa es parlava molt de Carrasco i Formiguera", ha dit, aprofitant que la seva filla Rosa Maria dona suport a la llista del president. Tanmateix, Puigdemont no només ha centrat el seu missatge en els democristians sinó que també ha enviat un dard a ERC, que diu obertament que vol investir Oriol Junqueras de president. "El Govern ha de poder tornar a entrar amb tots els honors al Palau de la Generalitat [...]; tot el que alteri aquesta realitat que el senyor Rajoy ha volgut desdibuixar serà donar-li la raó", ha afirmat.