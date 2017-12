Xavier García Albiol i l’Espanya ‘tacañona’

El líder del PP a Catalunya es queda amb l’ Un, dos, tres com a record televisiu. Un programa que devia fer les delícies d’un candidat que s’ha lluït a l’hora de fer comentaris masclistes i que mai s’ha estat de fer-se fotografies ben agafadet a hostesses de faldilla curta. I és que les hostesses d’ulleres grosses i rodones de Chicho Ibáñez Serrador, obligades a ser generoses a l’hora d’ensenyar cuixa, són un dels exemples més flagrants del sexisme de la televisió d’aquella època. Ves a saber si devia aplaudir quan sortia la Bombi dient allò del “ Y eso dueeeleeeeee”. García Albiol és una clara conseqüència d’aquella Espanya del Bigote Arrocet i dels apartaments a “ Torrevieja, Alicante ”. El líder del PP ha tret pit abanderant el 155 com la solució exprés de tots els problemes de Catalunya. S’ha comportat com un autèntic tacañón de la política, fent sonar la botzina a cada llacet groc, cada pancarta i cada pregunta sobre TV3. De la televisió actual en destaca CSI, la sèrie de la CBS sobre científics forenses experts a analitzar les escenes dels crims a Las Vegas. Però García Albiol no és precisament el Grissom de la política, perquè la seva estratègia més que en el talent per disseccionar s’ha caracteritzat per contaminar l’escenari. El líder del PP, tot sigui dit, no s’ha significat gaire com a espectador de televisió. Deu ser que li agrada més combatre TV3 que no mirar-se-la. Desprestigiar la tele pública ha sigut un dels puntals de la seva campanya. Tot li ha valgut en la seva lluita per no ser l’última força política de Catalunya. Perquè, com deia la Bombi ensenyant la regatera, “ Eso dueeeeleeee ”.