Quin personatge de ficció mostra paral·lelismes amb Xavier Domènech?

Cinturó negre en equidistància, el personatge de Noah Solloway a The affair és un home que, fonamentalment, dubta. No sap si quedar-se amb la seva dona o bé fugir amb la jove amant amb qui s’ha amistançat. Són tants anys d’història junts que el mejor unidos -i quatre fills- li pesen molt, a la motxilla. A més, els diners són els dels sogres, així que -per molt que li requi admetre-ho- les seves comoditats són unes comoditats subvencionades: fer el salt cap a la independència (econòmica) no és només un acte d’amor, sinó també de rebel·lia i autoafirmació.

En un moment de la sèrie, Solloway ha de mullar-se. (Alerta: espòilers de la segona temporada!) Del seu testimoni davant del jutge en depèn que o bé la seva exdona o bé la seva actual parella estiguin incriminades en la mort d’una persona. Ha arribat el dia fatídic que ha de triar a qui salva i a qui condemna, ell que està còmode en el paper d’eterna frontissa, incapaç de tallar definitivament amb una o l’altra. Finalment, quan s’adona que no pot decidir, opta per incriminar-se ell. Poca broma, que el pobre acaba anant a presó. El que sigui, abans de definir-se.

Xavier Domènech -que també és professor- arriba a les eleccions del 21 de desembre amb unes perspectives electorals agredolces. Les enquestes vaticinen que els comuns baixaran però -si hi ha empat tècnic entre independentistes i unionistes- la seva formació es perfila com la peça decisiva a l’hora de fer decantar els platets del Govern cap a una banda o l’altra. Caldrà veure si l’antimilitarista Domènech, a diferència del seu transsumpte a la ficció, esquiva la garjola (metafòrica en el seu cas) i és capaç de decidir amb consciència i senderi.