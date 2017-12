Xavier Domènech (Sabadell, 1974) ha ensenyat les claus de casa en molts mítings per remarcar que els comuns poden tenir la clau de la governabilitat divendres. Professor d’història a la UAB especialitzat en la Transició, també ha citat en molts actes episodis rellevants d’aquella convulsa etapa per denunciar els que s’aferren a la Constitució per no buscar una sortida política al clam independentista. La defensa del referèndum pactat, però, ha quedat en un segon pla perquè desembarca al Parlament per acabar amb els blocs i posar l’agenda social al centre del debat. Marxista heterodox influenciat per Gramsci i Salvador Seguí, El Noi del Sucre, comparteix amb tots dos que les mobilitzacions al carrer han d’anar acompanyades per la lluita institucional. El 2011 entra en el món de l’activisme a través de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, de la qual es converteix en portaveu i en ariet del llavors secretari d’universitats Antoni Castellà, que ara és a les llistes d’ERC. Membre de Procés Constituent, dona suport a Barcelona en Comú i entra al Comissionat de Memòria, on s’estrena retirant el bust del rei Joan Carles de la sala de plens. Només cinc mesos més tard és escollit candidat dels comuns a les generals. Guanya contra pronòstic aquells comicis i els posteriors. Ara es conformaria sent el candidat més buscat el dia 22.