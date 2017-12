Xavier García Albiol (Badalona, 1967) és candidat a la presidència de la Generalitat, president del PP a Catalunya, senador i regidor, però sobre tots els seus càrrecs ell és exalcalde de Badalona. Ho ha demostrat amb una campanya de pocs mítings i molts mercats i també s’ha encarregat de deixar-ho clar en tots els actes. Fent de la necessitat virtut, Albiol, que tantes vegades ha lamentat el “pacte de perdedors” per fer-lo fora de l’alcaldia, ha acabat reivindicant que tant important és ser la força més votada com la capacitat per arribar a acords per formar govern. Una Generalitat que ell s’imagina amb el PSC a la presidència i el suport de Ciutadans i el PP, per poder tornar Catalunya “a la legalitat”. Per taponar la fuga de vots a Ciutadans, Albiol ha volgut marcar perfil elevant el to contra els independentistes i s’ha entregat a Mariano Rajoy, que avui a les urnes s’hi juga tant com ell. L’estratègia ha sigut presentar el PP com el responsable d’aplicar l’article 155 per frenar el que consideren un “cop d’estat” dels independentistes, de manera que han convertit el 21-D en un plebiscit sobre el 155. La gran incògnita és saber què farà Albiol -o què es veurà obligat a fer- si, tal com preveuen les enquestes, el PP queda abocat a la residualitat al Parlament.