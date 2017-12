Podem activa la via per integrar-se als comuns

La sortida del secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, de la direcció aplana el camí perquè la formació lila s’integri definitivament a l’espai dels comuns. Fachin era el principal detractor de la confluència i sense ell i la resta de membres del sector crític que han abandonat el partit, fonts de Podem avancen que la confluència serà una realitat a principis de l’any vinent, com vol la direcció estatal. Serà la integració definitiva després que, en aquestes eleccions, els dos partits hagin hagut d’anar-hi en fórmula de coalició. La integració es produirà quan se celebri l’assemblea ciutadana que ha d’escollir la nova direcció de Podem després que una gestora s’hagi fet càrrec del partit des que el 7 de novembre va dimitir Fachin arran de la consulta que va imposar el líder estatal, Pablo Iglesias, per concórrer a les eleccions amb Catalunya en Comú (CeC).

“Aquesta consulta va establir un precedent i marca un camí, perquè el 72% dels inscrits van avalar anar als comicis junts amb un 60% de participació i Xavier Domènech és una persona de consens entre les nostres bases”, afirmen fonts de la gestora. L’objectiu és passar de la coalició electoral a una aliança estable. “El debat més important de l’assemblea serà el de la confluència, i els documents polítics i organitzatius que es presentaran aniran en la línia d’integrar-se en aquest espai”, anoten les mateixes fonts, que exposen que la decisió final haurà de ser ratificada en una nova consulta interna. La convocatòria de l’assemblea ciutadana s’ha retardat pel 21-D i es podria allargar encara si de les urnes no en surt una majoria estable al Parlament. “Els possibles pactes postelectorals endarreriran l’assemblea si com apunten les enquestes tenim la clau del govern”, afegeix un altre membre de la gestora. En qualsevol cas, s’ha de fer abans del mes d’abril, perquè es quan Catalunya en Comú ha de celebrar per estatuts la seva assemblea anual. “L’hem de fer abans per poder-nos integrar bé, ja que s’ha d’escollir la nova executiva i si no hi som no podrem participar en els òrgans de govern”, explica aquest mateix membre de la gestora. Tot i que ja hi ha una trentena de membres de Podem a la coordinadora nacional de Catalunya en Comú i vuit a l’executiva, la formació lila vol tenir veu i vot com a partit dins dels comuns.

Debilitat interna

Hi ha veus dins de Podem que defensen fins i tot que la confluència es produeixi sense necessitat de convocar l’assemblea ciutadana. “Podem està molt dèbil ara mateix, no sabem qui queda”, subratllen els partidaris de fer via després que una vintena de cercles s’hagin dissolt en desacord amb la marxa de Fachin. Més enllà de la debilitat interna, aquest sector considera que la confluència té un suport molt ampli: “Tothom, excepte Fachin, defensava la confluència. Si la cosa no canvia, no hi hauria d’haver gaires problemes perquè es validés la unitat d’acció”. Des de la gestora també s’assenyala que l’anterior votació per confluir, que les bases van refusar, va ser fruit d’una pregunta molt capciosa: “La pregunta era molt tendenciosa fins al punt que es va haver de modificar, decantava el votant cap al no i la participació va ser d’un 7%”.

La debilitat i l’ampli suport a la confluència fa que aquest sector advoqui per la dissolució de Podem Catalunya: “No hi gaires motius per no integrar-se ja, la gent està molt desencantada amb tot el que ha passat i a aquestes agrupacions municipals els hem de donar un horitzó de treball”.

En aquest sentit, consideren que el congrés dels comuns pot ser un revulsiu per capgirar l’estat d’ànim d’una militància que no fa campanya, decebuda amb els últims esdeveniments i centrada en la política municipal. “Amb la integració ja aprovada, el congrés dels comuns seria una bona aposta més que no pas una nova assemblea ciutadana de Podem”, consideren els partidaris de la integració immediata. Sigui com sigui, aquest grup considera que a la llarga el partit s’acabarà dissolent: “Una bona confluència provocaria que només hi hagués una única força”. La fusió, però, incomoda els altres partits de la confluència, especialment ICV, que es resisteix a perdre la marca. En canvi, EUiA ho veu com a irremeiable. “Hi ha una part d’ICV que es mostra totalment contrària a la fusió perquè considera que Barcelona en Comú acaba tallant el bacallà i estan molt disgustats amb les llistes perquè consideren que se’ls ha marginat”, apunten algunes fonts.

La gestora que pilota Podem refusa de moment la dissolució completa de la formació: “No es preveu, cal anar pas a pas”. La direcció provisional reconeix que hi ha motius perquè totes les sigles s’acabin aixoplugant en una única marca, però també sosté que la pluralitat és necessària. “Potser no té sentit mantenir diferents aparells de partit, però cada formació representa diferents cultures polítiques, i ens pot anar bé per conservar espais que també són diversos”, apunten. La gestora posa com a exemple la coexistència al País València de Compromís i Podem per subratllar que tampoc són un cas únic a l’Estat. En plena campanya electoral, el debat de la confluència està aturat, però s’obrirà el 22-D.