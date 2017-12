La campanya més tensa abaixa el teló sense un pronòstic clar

Ja no hi ha temps per a res més. Només la jornada de reflexió separa els catalans de les urnes. Una cita a la qual s’arriba després de la campanya més tensa dels últims anys i sense un pronòstic clar. Fins a tres aspirants -ERC, Ciutadans i Junts per Catalunya- es disputen la victòria segons els sondejos, que dibuixen un escenari en què no només el guanyador és incert, sinó també la possibilitat d’articular majories després del 21-D. La igualtat és màxima, fins al punt que poden ser necessaris acords de fins a quatre grups per assolir la majoria absoluta en el futur Parlament. L’aritmètica definitiva dependrà, en bona part, del que faci el prop d’un milió d’indecisos que ahir, en l’últim alè de la campanya, cada partit va provar d’atreure cap al seu terreny.

L’última nit de mítings va dur totes les formacions a treure l’artilleria per esgarrapar els vots que puguin fer decantar l’escó decisiu. ERC -que tot i perdre pistonada no ha deixat de liderar les enquestes- va viatjar fins a la presó d’Estremera per evidenciar que no són unes eleccions qualssevol, perquè el seu candidat, Oriol Junqueras, està entre reixes. Tampoc Junts per Catalunya pot disposar del seu cap de llista, tot i que en el cas de Carles Puigdemont la seva presència a Brussel·les sí que li ha permès una implicació activa en la campanya que es va repetir ahir a la nit, quan va fer un míting des de Bèlgica emès en directe als més d’un centenar d’actes que la candidatura va organitzar a Catalunya.

La pugna soterrada -en alguns moments no tant- que han mantingut Junts per Catalunya i ERC per ser el referent de l’independentisme després del 21-D ha sigut una de les claus de la campanya. La disputa sobre si cal restituir Carles Puigdemont -sobre qui pesa una ordre de detenció en el moment que trepitgi territori espanyol- encara que Junts per Catalunya no guanyi o si, per contra, ha de ser Oriol Junqueras qui presideixi la Generalitat, ha tensat les relacions entre dues formacions que encara comparteixen executiu. Ahir Mariano Rajoy burxava en aquesta divisió: “Catalunya guanyarà perquè aquestes eleccions ja han trencat el separatisme”, presumia en el míting final del PP a Catalunya.

El president del govern espanyol s’ha instal·lat a Catalunya en el tram final de la campanya per intentar ressuscitar un PP en hores baixes davant l’auge de Ciutadans. La formació que lidera Inés Arrimadas pot ser la gran beneficiada d’uns comicis en què, segons les enquestes, tenen opcions de disputar la victòria electoral. “Mai ho hem tingut tan a prop”, afirmava ahir eufòric Albert Rivera a Nou Barris.

Més difícil serà per al partit taronja articular les aliances necessàries per poder governar. Els quinze dies de campanya -i especialment els tres debats televisats- han evidenciat uns blocs cada cop més allunyats que fan molt difícil pensar en acords postelectorals que vagin més enllà de la suma dels tres partits independentistes o els tres constitucionalistes.

En el cas del bloc favorable a la independència, la clau pot estar en mans de la CUP, que ja ha avisat que només donarà suport a un Govern que desenvolupi el mandat de l’1-O i implementi la República Catalana, i que ahir va insistir en la necessitat de continuar per la via de la desobediència. Caldrà veure si això és compatible amb l’horitzó d’ERC i Junts per Catalunya, obligats a modular l’aposta per la unilateralitat arran de les causes judicials obertes que han portat els seus principals dirigents a la presó -on encara són Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- o a l’exili -amb Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret encara al costat de Carles Puigdemont.

Pel que fa al bloc constitucionalista, la principal dificultat consisteix a sumar una majoria suficient. Cap enquesta vaticina que Ciutadans, el PP i el PSC sumin, i la hipòtesi que maneja l’unionisme per arribar a la Generalitat passa per una aritmètica improbable que permeti a Miquel Iceta ser president amb el vot a favor de populars i liberals i l’abstenció dels comuns. El primer secretari socialista ha centrat la campanya a explotar aquest perfil presidenciable i a allunyar-se del discurs més dur del bloc del 155 que sí que ha mostrat, per exemple, el seu company de files Josep Borrell, protagonista dels últims dies de campanya per les seves diatribes contra l’independentisme.

Si l’aposta d’Iceta és suficient per seduir Catalunya en Comú - Podem és una incògnita. Ahir els comuns -que presumeixen de tenir la clau de la futura governabilitat- van avisar que només obriran un pany que porti cap a un acord amb el PSC i ERC sempre que s’allunyi del 155, el primer, i de la via unilateral, el segon. Un govern d’esquerres que va rebre ahir a Santa Coloma de Gramenet la benedicció de Pablo Iglesias.

La retirada del 155

Però no només la composició del futur executiu està en joc el 21-D. Les eleccions catalanes -convocades per primera vegada a la història per un president espanyol- serviran també de veredicte sobre l’aplicació del 155 i poden ser un missatge sobre la fermesa de l’independentisme malgrat la ressaca de la declaració d’independència, la intervenció de les institucions catalanes i l’empresonament i exili dels seus principals dirigents. La resposta arribarà demà a les urnes, després d’una campanya atípica que va començar a la presó i que ha avançat entre proclames de llibertat; manifestacions massives a Brussel·les; obres d’art traslladades a cop de 155; exministres socialistes parlant de desinfectar ferides que feien més profundes a cop d’estirabot, i vicepresidentes del govern espanyol presumint sense pudor d’haver “escapçat” els principals partits independentistes. Una campanya que ja s’acaba, i que dona pas a una nova etapa que tot just comença.