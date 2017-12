Els comuns insten el PSC a escoltar més les bases que no la cúpula i els barons per segellar un govern amb ERC

Els comuns, que aposten per un govern progressista amb ERC i el PSC, han lamentat avui que els socialistes hagin tornat a tancar la porta a establir qualsevol pacte amb els republicans. Després que el cap de llista del PSC, Miquel Iceta, insistís ahir en el debat de La Sexta que no pensa pactar ni amb ERC ni amb Junts per Catalunya, la número 2 de la candidatura de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha tornat a carregar contra els socialistes. "Els partits haurien de reflexionar si són més part del problema que de la solució i escoltar més les seves bases i el que diu la gent que no a la cúpula o als barons", ha lamentat la portaveu. Alamany ha afegit que "només des de l'aliança de les forces polítiques aquest país pot sortir del bloqueig i continuarem estenent la mà per un govern transversal per a tots els catalans perquè som més forts units en la nostra pluralitat". Un nou executiu que no ha volgut comparar amb el tripartit de Maragall i Montilla. "Són etiquetes del passat que no dibuixen el futur que volem construir, el context és molt diferent", ha sentenciat.

Sobre les declaracions del vicepresident Oriol Junqueras, que en una entrevista a RAC1 ha assenyalat que ell no s'amaga en al·lusió al president Carles Puigdemont, Alamany ha posat de relleu les discrepàncies del bloc independentista. "Hem parlat molts dels blocs i potser ara ja no existeixen, però en qualsevol cas estenem la mà per a la configuració d'un govern de progrés que no passa per investir Puigdemont com a president", ha remarcat. Pel que fa al nombre de diputats que esperen assolir per ser decisius –i que el cap de llista per Girona, Llorenç Planagumà, va xifrar en 15 en un míting ahir a Blanes– Alamany ha anotat que no s'han fixat cap objectiu. "No ens marquem un nombre de diputats però tindrem la clau per transformar la realitat per canviar de rumb; sigui quin sigui el nombre serem determinants", ha augurat.

A preguntes dels periodistes, la número 2 de la llista ha desmentit les paraules de l'exlíder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, que ahir en un acte de la CUP va assegurar que Pablo Iglesias els va dir que "h em de resar perquè el dia 1 d'octubre no hi hagi referèndum". "Fachin pot fer la campanya per a qui vulgui, no l'he seguit gaire, però el que sé és que no es presenta a les eleccions i està sobradament demostrat que Units Podem és l'únic partit que ha posat al centre del debat al Congrés el dret a a decidir dels catalans i que l'ha defensat arreu de l'Estat, i s'ha tenir molta valentia i coratge per fer-ho", ha replicat Alamany, que ha subratllat que "Iglesias ha demostrat que la sobirania de Catalunya no es toca".

Alamany ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb representants de la Taula del Tercer Sector. Una trobada que ha servit perquè els comuns hagin pogut confirmar que "l'aplicació del 155 té un impacte en l'agenda social del nostre país i la judicialització de la política afecta el dia a dia de la nostra ciutadania". "La segona conclusió és que vivim en un país on s'ha aturat l'agenda social i no ens podem permetre aquest bloqueig, cal implementar ja la renda garantida, avançar en l'articulat de la llei de la pobresa que no ha tombat el TC o apostar per un parc d'habitatge públic", ha advertit la portaveu. "L'agenda social no l'ha de defensar un partit, s'ha de situar al centre del debat la construcció del país s'ha de fer en clau social perquè un país no avança nacionalment si no ha fa socialment", ha destacat Alamany, que s'ha felicitat que ahir al debat se'n parlés gràcies, segons ella, a l'aposta de la seva candidatura. "Cal avançar en l'autogovern, però també s'han de blindar els drets socials", ha sentenciat.