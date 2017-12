Els comuns fan una crida als indecisos a impugnar la política de blocs

Les enquestes electorals parlen d'un milió de ciutadans que tenen clar que votaran, però que encara no saben per quina opció ho faran. Davant d'aquest escenari, el candidat de Catalunya En Comú-Podem a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, ha fet una crida avui als indecisos a donar suport a la seva candidatura per impugnar els dos blocs i posar l'agenda social al centre del debat polític. "Volem convèncer al milió d'indecisos que són la clau per guanyar aquestes eleccions", ha assegurat. "Us diran que tot esta decidit, que el futur ja està escrit, però us mentiran, tindrem la participació més alta de la història i moltíssima gent no sap a qui votar perquè sap que els blocs que no resoldran el conflicte", ha etzibat, per afegir acte seguit que "només nosaltres som la solució".

En un acte al parc central de Girona, amb un centenar d'assistents, Domènech ha anotat la trascendència d'aquests comicis. "Són les eleccions més importants per sortir del forat en què ens han ficat uns i altres" ha afirmat el cap de llista. "L'única proposta d'uns ha estat la repressió i la dels altres ha estat aplicar la unilateralitat contra la meitat del país", ha remarcat."Aquests dos blocs no coneixen el país" ha reiterat en referència al desconeixement de Marta Rovira o Inés Arrimadas sobre la xifra d'aturats, de dones assassinades o de barracons.

El cap de llista ha insistit que "Arrimadas és la candidata d'Aznar" deixant clar que "no podem deixar en mans el Govern els qui ataquen l'escola pública catalana". El presidenciable també ha criticat el bloc independentista. "Només Catalunya En Comú pot restaurar la dignitat d'aquest poble convertint l'agenda social en l'agenda nacional del país perquè no hi ha pàtria sense gent", ha subratllat.

La número 2 de la llista, Elisenda Alamany, ha criticat Junts per Catalunya pel seu fals patriotisme: "Estimar un país vol dir estimar la seva terra" en referència al suport de CDC a la MAT. La portaveu ha tornat a carregar contra la viu unilateral: "No podem deixar que un full de ruta fracassat sigui la condemna de tot un país", ha exclamat Alamany, que espera que el dia 21-D, "no hi hagi vencedors ni vençuts". La dirigent dels comuns ha afegit que sent "vergonya" pel suport del PSC a l'aplicació del 155. "Aquestes eleccions no van de venjança, hem d'enderrocar els vells blocs que només ens separen", ha conclòs.

Llorenç Planagumà, el cap de llista per Girona, ha deixat clar sobre possibles pactes postelectorals que "nosaltres ja hem pactat amb la classe treballadora" i s'ha mostrat confiat en duplicar el nombre d'escons a la demarcació, on el 2015 en van aconseguir un. "Aquestes eleccions tenim l'esperança d'obtenir dos diputats a Girona per donar veu a aquells que no ens rendim mai", ha opinat Planagumà.