Els comuns esperen ser decisius per a un pacte d’esquerres

En les eleccions més polaritzades des de la restauració de la democràcia, els comuns tenen el difícil repte de situar la seva equidistància en un lloc clau en el tauler polític català. Tot i que durant la campanya no s’han cansat de repetir que les enquestes sempre els donen menys diputats dels que acaben obtenint, la candidatura de Catalunya En Comú - Podem (CatECP) reconeix que l’èxit dels seus resultats dependrà únicament de si són decisius o no. “Podem aconseguir dotze diputats i no ser determinants perquè altres partits ja sumen la majoria; o obtenir-ne vuit i tenir la clau del Govern”, admeten fonts de la direcció del partit.

L’objectiu és trencar la política de blocs entre les formacions independentistes i constitucionalistes. La fórmula per evitar que l’eix nacional monopolitzi tot el debat passa per un govern transversal que aplegui ERC i el PSC. Un executiu que s’albira complicat perquè, més enllà que l’aritmètica permeti que tots tres partits disposin d’una majoria estable, ni republicans ni socialistes l’avalen. ERC opta per un govern amb Junts per Catalunya i la CUP al qual s’uneixin els comuns, mentre que el PSC aspira a una abstenció dels comuns que permeti al seu candidat, Miquel Iceta, investir-se president amb el suport de Ciutadans i el PP. Una proposta que Domènech va tornar a rebutjar ahir en l’últim dia de campanya. “Nosaltres estendrem la mà a Iceta, però per a un govern transversal, sense Albiol ni Arrimadas”, va insistir el presidenciable de CatECP, que va instar els socialistes a “sortir de l’habitació del pànic”. Els comuns es presenten com l’única garantia per a un futur executiu catalanista i progressista pel suport del PSC al 155 i la seva recerca del votant unionista d’esquerres. Aquest gir cap al constitucionalisme fa inviable, a parer dels comuns, que Iceta pugui ser el president de la reconciliació i confien que si tenen la clau de la governabilitat podran arrossegar les forces d’esquerres cap a un govern.

A l’acte final de campanya a Santa Coloma de Gramenet, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer una crida a ERC i el PSC a recuperar “la seva identitat d’esquerres”. Domènech també va aconseguir el vistiplau al tripartit del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que el va considerar l’alternativa “més sensata” i va esperonar el votant tradicional socialista a confiar en Domènech perquè “el PSC viri cap a l’esquerra”. Domènech seguirà el recompte de vots del 21-D amb la calculadora a la mà: qualsevol resultat que no els faci decisius a l’hora de formar un govern d’esquerres serà un revés.

LA PROPOSTA

Els comuns aposten per blindar l’autonomia de la Generalitat i els drets socials

EL RETRET

Colau va retreure al PDECat que defensi la República “des de fa tres dies”

EL DETALL

Errejón va assistir per primer cop a un acte, però no hi va intervenir i va seure a la tercera fila