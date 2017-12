Iglesias: "És un fracàs que 40 anys més tard es torni a reivindicar "Amnistia, llibertat i Estatut d'Autonomia"

Tenyir de lila i no de taronja el barri de Nou Barris de Barcelona i la resta de barris populars de Catalunya. Aquest és l'objectiu dels comuns als comicis del 21-D després que a les darreres eleccions al Parlament Ciutadans fos la primera força seguida de Junts pel Sí arrabassant la victòria que havia aconseguit Ada Colau a les municipals només quatre mesos abans. Per aconseguir-ho, la plana major de la confluència i els líders de Podem i IU han carregat amb duresa contra Ciutadans i el PDECat en l'acte central de campanya, el més multitudinari amb dues mil persones congregades a la plaça major de Nou Barris.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha acusat el rei Felip VI de saltar-se la neutralitat com a cap d'Estat el 3 d'octubre amb el seu discurs alineant-se amb el bloc monàrquic: "El seu fracàs és que no ofereixen una sortida per a Catalunya, això no es resol amb presons, policies i jutges, sinó amb voluntat democràtica", ha anotat el líder de Podem, que ha sentenciat que "l'alternativa taronja i blava mai seran una alternativa a Catalunya". També ha atacat el Govern denunciant que si Catalunya està intervinguda és per posar en marxa la via unilateral. "És un fracàs que 40 anys més tard es torni a reivindicar "Amnistia, llibertat i Estatut d'Autonomia", ha advertit mentre ha recordat que sempre han defensat el dret a decidir arreu de l'Estat, "cosa que no és fàcil, una mica d'humilitat als qui diuen que el més semblant a un espanyol de dretes és un d'esquerres, una mica d'humilitat als qui hem donat la cara per Catalunya". Per aquest motiu, ha lamentat que el PDECat no donés suport a la moció de censura contra Rajoy: "A Homs li va poder l'instint de classe", ha criticat.

Iglesias ha reconegut que no és fàcil fer campanya quan sembla que es disputi un Barça-Madrid. "S'ha parlat molt d'Espanya, de Catalunya, de les pàtries, però posar una multa a Endesa per tallar la llum sí que és ser patriota", ha exclamat el màxim dirigent de la formació lila. "Endesa participa a les eleccions, comprant dirigents de tots els partits, també a David Madí per 25.000 euros de sou a l'any", ha afegit. "Dels que es deixen comprar per les elèctriques no se'n parla a la campanya, però a nosaltres no ens compra ningú", ha insistit, que ha recordat que el PDECat va pactar amb el PP la reforma dels estibadors.

"No tindria més sentit un govern de reconciliació, que blindi l'autonomia de Catalunya, que és un tresor de tots els demòcrates, que això no va de privilegis d'uns contra els altres?" s'ha preguntat Iglesias, que ha ironitzat que "potser això no és tan èpic però les coses de menjar no són èpiques". Davant dels milers d'indecisos que no saben a qui votaran encara, ha reclamat especialment als joves que "no oblidin qui va aprovar les reformes laborals, la llei d'austeritat o qui són amics de les companyies elèctriques, que no votin amb venjança".

Prèviament, el candidat de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmat avui que "canviarem Catalunya per canviar Espanya perquè Espanya també mereix ser canviada" en un missatge adreçat al líder de Podem, Pablo Iglesias. El cap de llista dels comuns s'ha felicitat per la remuntada que pronostiquen les enquestes i per posar l'agenda social al centre del debat. "Nosaltres no som d'aquest món que ha donat suport al polític més corrupte d'Europa, Mariano Rajoy, tampoc som de l'altre bloc, perquè obliden que mig milió és a l'atur i que un altre mig milió no arriba a final de mes", ha anotat el presidenciable.

Domènech ha reiterat que la clau de la governabilitat que els donen els sondejos no la faran servir per validar cap dels dos blocs: "ERC ens posa condicions i no n'hi ha, som la clau per acabar amb els blocs", ha assegurat, que ha criticat Junts per Catalunya, per reclamar la seva abstenció. "Hem vingut per transformar la realitat, no per abstenir-nos", ha deixat clar Domènech, que ha donat la benvinguda irònicament a l'agenda social de Ciutadans. "El bloc monàrquic no suma perquè significa donar suport a la corrupció perquè Ciutadans té la gran virtut de votar a cada lloc el partit que més problemes de corrupció té" citant els exemples de Madrid o d'Andalusia. "Nosaltres no mentirem mai, no juguem a la ruleta russa amb la nostra gent i farem un nou govern per a tots els catalans i romandrem fidels a tot el nostre poble", ha sentenciat Domènech.

Colau acusa d'irresponsable el Govern per la DUI

L'alcaldessa de Barcelona, que ha obert l'acte, ha fet una crida a votar a la seva candidatura perquè "som els únics que proposem una proposta viable per superar la política de blocs, aquesta divisió l'han fet els partits polítics i Catalunya només avançarà amb la gent unida". "Tenim el bloc d'Aznar, que vol fer presidenta Arrimadas, a qui nosaltres no faríem mai presidenta perquè van néixer del conflicte per atemptar contra la convivència i on han tingut un paper important voten en contra de totes les polítiques públiques i a favor del corrupte PP, a nosaltres no ens enganyen", ha anotat Colau en referència a Ciutadans.

"L'altre bloc és dels irresponsables que han portat Catalunya al precipici i als partits de la DUI els demano que siguin honestos, sabien que el que feien feia mal a Catalunya, la DUI era una irresponsabilitat que provocava dolor i tristesa i haurien de renunciar a la via unilateral" ha assegurat Colau, que ha afegit que "nosaltres tampoc hi serem mai en aquest bloc".

Colau, que ha tret pit de ser la ciutat que més inversió social fa de l'Estat, ha remarcat que "no hem posat el TC, Montoro ni el PP com excusa per no fer polítiques socials" i ha assegurat que sent "vergonya" quan veu que "Junts pel Sí no ha invertit un sol euro a les escoles bressol". "La llei de Pobresa Energètica no està suspesa com assegura el Govern i nosaltres l'hem aplicat evitant el tall del subministrament elèctric a milers de persones de la nostra ciutat". En un discurs amb un marcat accent social, l'alcaldessa també ha recordat que han aturat 2.000 desnonaments i que han creat 3.000 noves places d'oferta pública per millorar els serveis socials de la capital catalana.

El màxim dirigent d'IU, Alberto Garzón, ha criticat també el dos blocs. "L'independentista només aposta per la independència contra la meitat de la població i el constitucionalista que reivindica la Constitució, però incompleix els principals drets que recull com el de l'habitatge", ha denunciat el líder de la formació comunista. "No podem esperar res d'aquesta gent quan Ciutadans vol que els rics paguin menys i vota en contra d'investigar els paradisos fiscals", ha remarcat Garzón. També ha recordat que les taxes universitàries a Catalunya són de les més cares d'Europa i n'ha culpat el Govern. "Volem que la gent treballadora tingui accés a la universitat, volem que no es posin barreres a l'educació", ha dit Garzón, que ha comparat les taxes universitàries d'altres països d'Europa, molt més baixes. "Això no va d'una bandera contra l'altra, sinó dels de baix contra els de dalt", ha advertit i ha reiterat que la seva Espanya "és republicana, antifeixista i vol que Catalunya com la resta de pobles gaudeixi d'autogovern".

La número 2 de la llista, Elisenda Alamany, ha afirmat que ha arribat l'hora de configurar un govern progressista que superi els blocs. "S'ha acabat la fantasia del 155 i de la unilateralitat, no hem vingut a fer política per fer d'àrbitres entre els del 3% i els del M.Rajoy", ha avisat. La dirigent dels comuns ha destacat que "ningú ha dit que no vulgui fer president Xavier Domènech" per posar en relleu el paper decisiu que tindrà el seu espai en la confecció del nou executiu. "Hem vist com han estat intervingudes les nostres institucions, també com una majoria governamental ha provocat la ràbia de bona part de la població, que s'han sentit catalans de segona", ha lamentat Alamany. "No ens resignem entre triar Puigdemont o Arrimadas, no ens resignem a falsos profetes, no ens resignem a les llistes d'espera i a la manca de places a les escoles bressol", ha opinat per validar la seva candidatura.

La diputada de Podem al Congrés, Lucía Martín, també ha qualificat Ciutadans de crossa del PP. "Ciutadans és el principal soci del PP, ha votat els seus pressupostos, ha evitat la moció de censura contra Rajoy, ha aprovat totes les retallades en polítiques socials, això és el que fa cada dia al Congrés Ciutadans". També ha denunciat que el PDECat ha aprovat moltes de les lleis regressives d'àmbit social amb el PP i Ciutadans. "La Generalitat encara no ha aconseguit que Endesa o Gas Natural posin un sol euro dels seus guanys per a les famílies vulnerables que no poden pagar els rebuts de la llum o del gas", ha sentenciat Martín, que ha acusat el Govern "d'escudar-se sempre darrera del TC". L'eurodiputat Ernest Urtasun també ha carregat contra el PDECat per no donar suport a la moció de censura contra Rajoy i ha defensat la necessitat que "Catalunya segueixi sent un poble".

La dirigent de Podem Catalunya, Jèssica Albiach, ha centrat el seu discurs en atacar la violència masclista, que s'ha cobrat la mort de vuit dones aquest any al nostre país. "L'amor no es sa, no pot ser que una de cada tres noies pensi que és normal que la controlin les seves parelles", ha afegit per demostrar que el masclisme té moltes cares. "Les dones tenen el triple de malalties que els homés per l'estrés i això és culpa de la manca de polítiques d'igualtat de la Generalitat". "L'única papereta feminista és la de Catalunya En Comú-Podem", ha sentenciat Albiach, per reclamar finalment "cap país sense les seves dones".