Els comuns internacionalitzen la campanya amb polítics europeus

Els comuns sempre presumeixen d’haver aconseguit el suport dels dirigents europeus de més rang al dret de decidir de Catalunya, tot i no ser una formació independentista. L’aval del vicepresident del Parlament Europeu, Dimitrios Papadimoulis, a la celebració d’un referèndum mesos abans de l’1-O forma part d’aquesta estratègia de la confluència de teixir aliances arreu de l’Estat i a escala internacional per acumular forces per trobar una sortida negociada al procés sobiranista. Aquesta campanya no ha sigut una excepció i Catalunya en Comú - Podem és gairebé l’única candidatura que ha fet entrar en escena referents internacionals. Al començament de la campanya, Ska Keller, presidenta del grup d’Els Verds al Parlament Europeu, va participar en un míting a Manresa amb la número 2 de la llista, Elisenda Alamany. La dirigent alemanya va reclamar a la UE que s’impliqués en el conflicte entre Catalunya i Espanya i actués de mediadora. D’acord amb els comuns, Keller va carregar contra l’actuació del govern espanyol durant el referèndum i contra l’empresonament del Govern, de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, però també va criticar el mateix Govern per haver tirat endavant la DUI “sense tenir en compte les conseqüències”.

Owen Jones i Mélenchon

El prestigiós historiador anglès Owen Jones també va donar suport a la llista de Xavier Domènech participant en un acte ahir en defensa de la universitat pública. L’activista anticapitalista, que el 2015 ja va signar un manifest de suport a Barcelona en Comú, va advertir que sense la victòria de moviments com el dels comuns no es podrà crear un “nou ordre social que acabi amb l’imperi de les elits”.

El periodista tornarà a entrar en campanya avui en un acte a Badalona juntament amb Jean-Luc Mélenchon, fundador i líder de la França Insubmisa. Mélenchon és un dels nous valors de l’esquerra alternativa europea després d’obtenir amb aquesta nova formació el 19,6% dels vots en les últimes eleccions presidencials franceses, el 23 d’abril del 2017. L’exdirigent socialista, molt crític amb les polítiques d’austeritat de la UE, va quedar en quarta posició darrere d’Emmanuel Macron (24%), Marine Le Pen (21,3%) i François Fillon (20%), i es va convertir en una de les revelacions de la primera volta. Mélenchon és, doncs, un dels plats forts de la campanya i els comuns confien que els serveixi per retenir l’electorat més ancorat a l’esquerra.

El desembarcament de referents internacionals dels comuns en la campanya contrasta amb la resta de formacions d’àmbit estatal que concorren als comicis, que ho fien tot als seus líders, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. Només Ciutadans portarà demà el seu fitxatge estrella, l’ex primer ministre socialista francès Manuel Valls, en un acte a Barcelona amb Albert Rivera. Un míting on també hi haurà l’escriptor Mario Vargas Llosa, que ja va assistir a la multitudinària manifestació espanyolista del 8 d’octubre a Barcelona. Valls havia participat en actes del PSOE, però després d’abandonar el partit i alinear-se amb el liberal Macron no ha amagat les seves preferències per Cs. L’independentisme tampoc ha aconseguit sumar referents internacionals en aquesta campanya. Tanmateix, la número 2 de la llista d’ERC, Marta Rovira, va afirmar ahir que el 21-D Catalunya estarà “més observada que mai” i l’independentisme, “més acompanyat que mai”. Sigui com sigui, va admetre: “Aquesta dependència dels reconeixements internacionals ens ha jugat en contra”.

