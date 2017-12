Els comuns punxen i no tindran la clau de la governabilitat

Les cares dels membres de la direcció de Catalunya en Comú - Podem (CatECP) eren un poema ahir al campus de la Ciutadella de la UPF, on els comuns van seguir la nit electoral. La candidatura de Xavier Domènech va perdre més de cinquanta-cinc mil vots i es va quedar amb vuit escons, tres menys dels que va obtenir Catalunya Sí que es Pot (CSQP) el 2015. Aquests resultats deixen la confluència d’esquerres amb un paper insignificant al Parlament durant la pròxima legislatura. La seva aposta per trencar els dos blocs no ha fructificat i els comuns no tindran la clau de la governabilitat. No seran decisius ni en el bloc independentista -perquè Junts per Catalunya, ERC i la CUP van aconseguir revalidar la majoria absoluta amb 70 diputats- ni tampoc en el bloc constitucional, que es quedaria a tres diputats de la majoria absoluta si els comuns s’abstinguessin, tot i que ja van advertir durant la campanya que no pensaven investir la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, si obtingués el suport de PSC i PP. La polarització de les eleccions entre independentistes i unionistes ha deixat poc espai de marge a la tercera via que defensava la candidatura de Xavier Domènech, que ha volgut impugnar els dos blocs i intentar sense èxit arraconar l’eix nacional per posar l’agenda social al centre del debat polític. El pacte d’esquerres pel qual apostaven els comuns amb ERC i el PSC, que tots dos partits havien refusat, es va quedar amb 57 diputats, molt lluny dels 68 que són necessaris per assolir la majoria a la cambra catalana.

Efecte Nou Barris

Els pitjors presagis per als comuns es van complir i l’àrea metropolitana de Barcelona es va tenyir de taronja i no de lila, i va donar una victòria folgada a la candidatura d’Inés Arrimadas a les principals ciutats del país, inclosa la capital catalana. L’objectiu dels dirigents de CatECP d’evitar que Ciutadans els arrabassés el suport que van obtenir a les eleccions generals i municipals va ser debades. Un revés electoral que posa contra les cordes l’estratègia dels comuns i que farà aflorar una crisi interna que s’havia aparcat a l’espera de conèixer els resultats. El sector d’ICV més crític amb el rumb del partit i la confecció de les llistes es farà sentir per reclamar responsabilitats.