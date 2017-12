Els comuns s’aboquen al cinturó roig en la recta final cap al 21-D

Després de fer un acte dilluns a Tarragona per mirar d’obtenir l’únic escó que poden aconseguir fora de Barcelona, el candidat de Catalunya En Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, pentinarà tota aquesta setmana l’àrea metropolitana, que acull la gran bossa de votants dels comuns. Si el cap de llista visitava dimarts Sant Adrià de Besòs i Mollet del Vallès, ahir va fer un míting a Sabadell, avui es desplaçarà fins al Prat de Llobregat i divendres acabarà a Badalona, abans de l’acte central de campanya a Barcelona dissabte. Només diumenge Domènech sortirà del cinturó roig per anar fins a Blanes, a la comarca de la Selva, que amb el Maresme són els altres feus dels comuns.

A l’equador de la campanya, la confluència fa un últim esforç a la recerca del votant catalanista i d’esquerres on hi ha més vots en joc després que Domènech visités la setmana passada les Terres de l’Ebre, Girona i Lleida. L’única parada a la Catalunya interior de Domènech va ser a Manresa el 7 de desembre i ciutats com Vic, Olot i Ripoll, bastions del sobiranisme, no veuran el cap de llista en tota aquesta campanya. La número 2 de la llista, Elisenda Alamany, com a membre del sector independentista, és l’encarregada de fer actes en aquest circuit més allunyat de la capital catalana amb un míting demà a l’Orfeó Vigatà de la capital d’Osona, juntament amb el fitxatge estrella de la llista, el periodista Jaume Barberà, també independentista però contrari a la via unilateral. Alamany ja va ser a la Seu d’Urgell dimarts amb la candidata de Lleida, Sara Vilà, que alhora forma part del sector independentista d’ICV. A Igualada, en canvi, van portar candidats amb menys pes com Marc Parés, número 9 de la llista, i la regidora de Piera, Sandra Bernat. Tant en aquestes ciutats com a l’àrea metropolitana, els comuns posen l’accent en el discurs social, però sense estalviar crítiques a l’independentisme.

Vot fronterer amb ERC i el PSC

La candidatura de Domènech vol atraure el votant independentista desencantat amb el Procés perquè algunes enquestes assenyalen que uns 120.000 catalans dubten entre ERC i CatECP. Però és conscient que també hi ha una bossa important de votants que està entre la seva papereta i la dels socialistes. Per aquest motiu, ahir a Sabadell, en un acte en defensa de l’escola pública, els comuns van alertar d’un possible pacte entre Ciutadans i el PSC. “Cs només vol guanyar vots amb una política de terra cremada amb Catalunya i si Iceta no els investeix no passaran, us ho asseguro, no passaran”, va deixar clar la número 2 de la llista, Elisenda Alamany. El cap de llista, Xavier Domènech, també va apujar el to contra el partit d’Arrimadas. “Els seus atacs a l’escola són una venjança contra el poble de Catalunya. La taronja mecànica que compta amb l’aval de José María Aznar, que ha dit que Arrimadas és la seva candidata, es vol carregar el millor que ha fet aquest país amb l’ajuda del PP i el PSC”, va remarcar Domènech en un nou dard enverinat al PSC.

LA PROPOSTA

Revertir les retallades a l’ensenyament i disminuir els concerts dels centres privats

EL RETRET

El diputat al Congrés, Joan Mena, va dir que “Espadaler és incompatible amb el progrés”

EL DETALL

La número 2 de la llista, Elisenda Alamany, va pujar a l’autobús dels periodistes