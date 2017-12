Catalunya en Comú - Podem perd tres diputats i és la cinquena força política: "Ens han enviat a l'oposició"

Ambient fred, per les baixes temperatures i pels resultats electorats al pati del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Els comuns han obtingut vuit diputats, tres menys que l'any passat. Han passat de 369.000 a 310.000 vots. El cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, ha admès que els resultats no eren els que esperaven però que són "sagrats" i que clarament els "envien a l'oposició": "Són unes eleccions que s'han fet en un marc clarament excepcionalment i s'han mobilitzat massivament parts del país que tradicionalment havien estat oblidades". Domènech ha dit que les coses no s'han fet prou bé: "Hi ha d'haver una reflexió al conjunt de forces progressistes i d'esquerres: què ha passat perquè en un país d'esquerres i progressista les dretes sumin majoria?". El líder dels comuns assegura que també han de reflexionar aquells que han donat suport al 155. "A Catalunya no es poden fer polítiques basades en la repressió i en el Codi Penal", ha afirmat. "Serà una legislatura complexa i nosaltres garantim que el nostre vot servirà per superar l'etapa del 155", ha afegit.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va acompanyar Domènech l'últim dia de campanya al Teatre Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet i el va aplaudir fa dos anys quan els comuns van guanyar les eleccions estatals a Catalunya. Avui també era a la Pompeu Fabra i ha pujat amb Domènech i la resta de candidats a l'escenari.

Alguns dels qui s'agombolen a l'entorn de la pantalla, on TV3 dona alguns resultats, han debatut força sobre el fenomen Arrimadas i han formulat tot tipus d'hipòtesis per explicar l'augment de vots de Ciutadans. Com més avança la nit, més serioses són les cares. Rosa Cañadell, membre de la coordinació i de les llistes dels comuns, valora molt negativament els resultats obtinguts: "Els resultats que sabem de moment són molt negatius, i no només per a Catalunya en Comú - Podem. Tenim la dreta instal·lada. La d'aquí i la d'allà. En el moment oportú han recollit tot el malestar dels no independentistes. S'ha oblidat posar l'èmfasi en l'eix social, i amb això ha guanyat la dreta. Això és molt negatiu. No és un dia d'eufòria".

Turisme electoral

Entre els pocs simpatitzants que són a la Pompeu Fabra hi ha dos turistes bascos. Són de Sant Sebastià i simpatitzants de Podem. S'han sorprès del poc ambient tant a la seu dels comuns com al carrer: "Al País Basc quan hi ha eleccions hi ha molt més ambient", han dit. Diuen que l'augment de vots de Ciutadans és una molt mala notícia.

Els últims dies de campanya els comuns han intentat esgarrapar vots dels socialistes i postular-se com l'única alternativa catalanista i progressista. El missatge ha sigut clar: els comuns s'han presentat com els qui poden recosir una societat dividida. Anhelen un govern progressista que integri ERC i els socialistes.

Catalunya en Comú - Podem ha tingut alguns moments crítics al llarg de la campanya. La ruptura de la direcció catalana, encapçalada per Albano Dante Fachin, amb la direcció estatal de Pablo Iglesias va ser força traumàtica. La direcció estatal de Podem, però, va donar per tancada la disputa interna amb la seva organització de Catalunya després d'una consulta interna en què les bases de Podem van votar majoritàriament a favor de presentar-se en coalició amb els comuns als comicis. D'altra banda, la confecció de llistes va ferir sensibilitats a les files d'ICV.