Els comuns denuncien que PP i Cs només utilitzen la Constitució per laminar sobirania

El candidat de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha aprofitat el Dia de la Constitució per denunciar que el PP només s'asseu a parlar de la carta magna per portar a terme una involució democràtica. "Els únics articles de la Constitució Espanyola dels que s'ha parlat amb el PP són els que treuen sobirania, com el 135 i el 155" en al·lusió a la llei d'estabilitat pressupostària i a la suspensió de l'autogovern que s'ha aplicat a Catalunya. El cap de llista ha criticat que els populars no parlin "dels que donen sobirania com l'article 47, que garanteix un habitatge digne, o el 148 que sotmet tota la riquesa nacional a l'interès general".

En un acte a la UPF, Domènech ha criticat els partits que fan bandera de la Constitució com el PP o Ciutadans. "Quan un bloc s'ha de presentar com a constitucionalista quan la Constitució és de tots és que tenim un problema de legitimitat i més quan els salvadors de la pàtria són els que han fet més per trencar els pactes a què es van arribar a la transició", ha denunciat el cap de llista."Els que invoquen tot el dia «l'esperit de la Transició», como Rajoy o Rivera, després no l'apliquen. Al 78 Fraga va parlar amb Carrillo i Suárez i Tarradellas van protagonitzar el primer exemple de la bilateralitat que nosaltres ara defensem", ha sentenciat Domènech, que aposta per les relacions bilaterals entre Catalunya i Espanya per resoldre el contenciós polític. "Un pacte que ara seria impossible amb Rajoy o Rivera, amb ells aquesta Constitució no seria possible", ha lamentat el presidenciable.

Tampoc ha estalviat crítiques cap els socialistes. "El PSOE s'ha fet especialista en què li robi la cartera el Partit Popular. I el PP en sap de robar carteres. En el PP no s'hi confia, al PP el fas fora. La primera vegada que m'enganyes és culpa teva, la resta, és culpa meva", ha etzibat. "A canvi del 155 reformarem la Constitució els van dir els populars als socialistes per aconseguir el seu suport, però després van dir que només s'havien compromès a parlar-ne", ha ironitzat Domènech, que ha acusat el PSOE de convertir en un "dogma la reforma de la Constitució quan es poden resoldre moltes qüestions sense haver-la de modificar". Domènech ha reiterat la seva aposta per un nou marc constituent tant a Catalunya com a Espanya, "on els vells partits no poden ser la solució quan han estat el problema".

Abans de Domènech, el primer tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha qualificat la Constitució de "monàrquica i bipartidista" i ha denunciat que "s'han buidat els aspectes progressistes com el dret a l'habitatge o a la salut pública". "Ens diuen que volen reformar la Constitució, però només ho fan per retrocedir amb propostes més centralitzadores i antisocials, és una invitació trampa", ha criticat Pisarello, que ha obert el torn de parlaments. "A Espanya i Catalunya es pot lluitar contra la precarietat laboral, millorar el finançament, regular el preu de l'habitatge o protegir la sanitat sense tocar la Constitució, es pot fer amb decrets i lleis", ha recordat Pisarello, que ha remarcat que "votar Ciutadans és votar l'acomiadament lliure, els desnonaments, pagar els bancs abans que serveis públics".

La secretària general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, ha fet una defensa aferrissada del dret a decidir dels catalans. "Tot el que s'ha fet aquestes últimes setmanes a Catalunya no s'ha fet en el meu nom", ha advertit la dirigent de la formació lila en referència a la repressió policial i judicial i a l'aplicació del 155 per part del govern espanyol. "El Procés ens ha ensenyat el compromís amb la comunitat i ens ha permès a la resta de pobles plantejar-nos que també podem decidir moltes coses", ha afegit Rodríguez, que ha destacat la defensa de la democràcia per part del poble català l'1 d'octubre. "Hem tornat al blanc i negre a Catalunya, han passat coses a Catalunya, com l'empresonament del Govern que no ens hauríem cregut fa uns mesos" ha anotat Rodriguez, que ha subratllat que "els guàrdies civils han vingut obligats a aquí, hem parlat amb les seves famílies i volen que tornin perquè no estan d'acord amb el que s'està fent, la veu majoritària no és el "a por ellos" a Andalusia"- "La manipulació informativa és gravíssima i és lamentable que Albiol pengés una bandera andalusa al Parlament quan els populars són els hereus dels assassins de Blas Infante, buscar la confrontació entre pobles és vergonyós".

També ha intervingut el Catedràtic de Dret Constitucional, Javier Pérez Royo, que ha assenyalat que no hi ha motius per celebrar avui el Dia de la Constitució: "És una celebració molt trista perquè es fa enmig d'un estat d'excepció i això no havia passat mai. El pacte constitucional s'ha trencat i estem en un moment dramàtic perquè l'article 155 ha dividit la societat espanyola perquè se'ns deia que la Constitució era de tots". El catedràtic ha culpat el rei Felip VI de la situació: "Tot va començar amb el discurs del rei, que va tancar files amb l'aplicació del 155 adreçant-se només al PP, PSOE i Ciutadans i que ha fet renéixer el nacionalisme espanyol violent".

"Amb un estat d'excepció se sap com s'entra però no com se surt" ha anotat Pérez Royo, que ha aventurat que "es pot entrar en una espiral que pot acabar amb tot el sistema". "El 155 s'està aplicant de manera terrible perquè s'està acusant a persones de delictes de rebel·lió i sedició sense cap fonament", ha afirmat el catedràtic, que ha avisat del risc que es pugui suspendre l'autonomia de Catalunya després del 21-D. "Dels resultats de les eleccions en dependrà l'autonomia de Catalunya i la democràcia a l'Estat", ha afegit, que ha recordat que per revertir una futura involució democràtica cal sumar el PSOE perquè "és una tragèdia que doni suport al 155".