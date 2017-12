Més de 17.000 agents dels Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies locals vetllaran per la seguretat del 21-D

Més de 17.000 agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies locals formaran part del dispositiu policial per a les eleccions del 21-D, una xifra superior a la de comicis anteriors "per garantir una jornada absolutament tranquil·la".

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha explicat en roda de premsa aquest migdia que s'ha incrementat la seguretat i, en lloc d'una"vigilància dinàmica" -en què un cotxe de Mossos vigilava tres o quatre col·legis- s'ha apostat per una "presència estàtica" als locals electorals.

Segons ha explicat en la mateixa roda de premsa el secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, d'aquests 17.000 agents, 12.321 seran mossos d'esquadra, que s'encarregaran, juntament amb un total de 1.834 policies locals, de la vigilància "estàtica" als col·legis electorals.

En anteriors comicis, els Mossos i les policies locals oferien una cobertura dinàmica, que vol dir que un cotxe patrulla s'encarregava de vigilar tres o quatre col·legis electorals: "Això s'ha considerat poc" per al 21-D i ara la vigilància serà estàtica i hi haurà agents suficients per vigilar tots els col·legis.

Així doncs, el reforç policial s'ha fet específicament en el cos dels Mossos, mentre que "les dotacions seran les mateixes que les presents avui a Catalunya" en el cas de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.

Puigserver també ha explicat que els efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil s'encarregaran de la vigilància d'edifici públics de l'administració de l'Estat i de la protecció d'"infraestructures crítiques" d'àmbit estatal. També prestaran suport als Mossos en cas de necessitat.

Per millorar el funcionament del dispositiu de seguretat, Puigserver ha explicat que s'han dut a terme reunions d'Interior amb diversos ajuntaments, com ara el de Barcelona. També ha insistit que les competències s'han de respectar en tot moment i que els tres cossos policials s'han coordinat per dur a terme un dispositiu conjunt "que permeti una jornada electoral sense problemes".

A més dels agents de seguretat pública, el dispositiu es reforçarà amb 104 agents de seguretat privada.

Quatre rodes de premsa

El centre de difusió de dades s'ubicarà al pavelló 8 del recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc, des d'on s'oferiran quatre rodes de premsa: a les 10.00 h es farà una primera roda de premsa per donar detalls sobre la composició de les meses electorals. A les 13.45 h es donaran dades de participació fins a les 13.00 h, i a les 18.45 h s'informarà sobre el nombre de persones que hagin votat fins a les 17.00 h. L'última compareixença es farà quan hi hagi el 100% dels vots escrutats.