El 21-D en forma de nina russa

Rússia serà un actor secundari de la campanya, especialment quan alguns hi vulguin veure fantasmes d’ingerències si la realitat els desmenteix el 21-D. Però si una figura podria resumir la campanya és la de dues nines russes que, en obrir-se, mostren el panorama de les eleccions: la independentista i la del 155, amb els comuns intentant fer-se un espai al mig. La nina independentista és fràgil, pel desgast del Procés i la repressió, sí, però també perquè en obrir-se en trobem dues que aspiren a ser la nina gran: Junts per Catalunya i ERC. Una campanya de confrontació interna pot dur tot l’independentisme a una trencadissa: a la desmobilització i el reforçament de l’altre bloc. De raons partidistes per la pugna n’hi ha: la llista del president i la seva capacitat per identificar-se amb el Govern legítim és un fre per als republicans, que poden veure’s reforçats amb els consellers al carrer i debilitats per una CUP que exigirà mantenir l’accelerador. A l’altra banda, la nina unionista té l’avantatge que el bloc està més mobilitzat que mai. El PSC i Ciutadans pugnaran pel lideratge, amb el PP traient pit perquè, en el fons, qui ha comandat aquest bloc és el govern espanyol. La campanya més anòmala comença avui amb una realitat: diguin el que diguin les urnes, l’última paraula de qui pot ser president la tindran els jutjats.