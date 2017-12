El govern espanyol donarà els resultats del 21-D

El 21-D no són unes eleccions normals i això es plasmarà també el mateix dia dels comicis. No serà el 'sottogoverno' que encara queda a la Generalitat el que sortirà al llarg de la jornada a explicar les dades de participació i els resultats de les eleccions, sinó que els qui ho faran seran Juan Antonio Puigserver, nomenat per la Moncloa arran del 155 per encarregar-se d'Interior, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

En la primera compareixença del 21-D serà Puigserver el que donarà les primeres dades de participació, mentre que al vespre està prevista una roda de premsa conjunta. Puigserver és secretari general d'Interior després que el govern espanyol cessés Pere Soler, que pilotava la direcció política de la conselleria. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va encarregar a Puigserver la gestió del departament de Joaquim Forn -encara en presó preventiva- durant aquest període, i fins al moment era secretari general tècnic del ministeri.

Així s'ha decidit després que els càrrecs del Govern que queden a la Generalitat hagin preferit quedar-se'n al marge. El seu argument és que són unes eleccions convocades des de Madrid i, a més, no hi ha alts càrrecs al departament de Vicepresidència -que és qui té les competències en matèria electoral- perquè estan cessats. El vicepresident, Oriol Junqueras, és a la presó, mentre que el seu número dos, Lluís Juncà, va ser cessat per la Moncloa. Josep Maria Jové, que ocupava el càrrec abans que Juncà, va ser cessat pel mateix consell executiu arran de la seva detenció el 20 de setembre per la seva implicació en la logística de l'1 d'octubre. El departament de Presidència, que ara mantenen viu el secretari del Govern, Víctor Cullell, i el secretari general de la conselleria, Joaquim Nin, tampoc han assumit aquesta tasca.

Amb tot, hi haurà un altre canvi: el centre de dades de la nit electoral tampoc se situarà al Parlament, tal com es feia habitualment, sinó que es farà a Fira Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat.