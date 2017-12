10 ‘hits’ de la campanya del 155

Consellers sortint de la presó

La sortida de sis consellers de la presó va ser el preludi de l’inici de la campanya. Un camí cap a les eleccions del 21-D que es va obrir amb la notícia que ni el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; ni el conseller d’Interior, Joaquim Forn; ni tampoc Jordi Sànchez i Jordi Cuixart podrien sortir en llibertat. L’escenari que va dibuixar la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va ser el d’un cap de llista d’ERC que no podria fer campanya fora de la presó. Els republicans, en un exercici de realisme, ja havien dissenyat una estratègia centrada en la número 2 per Barcelona, Marta Rovira. Però amb el pas dels dies les enquestes van anar posant de manifest l’erosió que l’absència de Junqueras provoca en ERC. La formació es va esforçar a recordar que ell és el cap de llista i que, malgrat tot, podria ser investit president.

De l’”A por ellos” a “escapçar” ERC i JxCat

La bel·ligerància del PP ha marcat l’inici i el final de la campanya. Si Xavier García Albiol va sacsejar l’arrancada de la cursa electoral amb el seu “A por ellos”, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz Santamaría, va tensar el tram final després de presumir en un míting d’haver “escapçat” ERC i el PDECat i de demanar el vot pels populars per poder “seguir liquidant l’independentisme”. Dos dies després va matisar les seves paraules en una compareixença al Senat, en què va afirmar que “va ser el 155 qui va escapçar la Generalitat”.

El “fantasma del feixisme” d’Iglesias

El cap de setmana previ a la campanya el líder de Podem, Pablo Iglesias, va carregar contra l’independentisme, al qual va acusar de “contribuir a despertar el fantasma del feixisme” amb les seves “mentides”. ERC, el PDECat i la CUP li van retreure aquestes paraules en diferents actes. “Al feixisme no se l’adorm, se’l combat”, va dir Rufián.

Protesta massiva a Brussel·les

El segon dia de campanya tota l’atenció es va traslladar a Brussel·les, on hi ha el president de la Generalitat i els consellers a l’exili. Fins a 45.000 persones vestides de groc van col·lapsar els carrers de la capital belga per demanar la llibertat dels presos polítics, en una manifestació convocada per l’ANC i Òmnium que tenia com a lema “Desperta, Europa”. Els crits de “President, Puigdemont” van convertir la protesta en la primera gran demostració de força del candidat de Junts per Catalunya (JxCat), que ha estat molt present en la campanya a través de videoconferències en els mítings.

La guerra contra el color groc

El groc -i en particular els llaços d’aquest color- s’ha convertit aquests dies en símbol del suport als presos polítics i, alhora, en objecte de persecució per la Junta Electoral, que el va prohibir en fonts, edificis públics i meses electorals. Abans de les prohibicions, però, el color groc ja havia esdeveningut un emblema, com es va veure el 7 de desembre a Bèlgica.

Els indults d’Iceta i l’aparició de Borrell

Miquel Iceta va defensar en una entrevista a l’ARA la necessitat de demanar indults quan hi hagi condemnes fermes contra líders independentistes. La seva proposta va generar una allau de crítiques des de Cs i PP i, finalment, es va veure obligat a dir que havia estat una idea “prematura” per no perdre suports pel flanc unionista. El PSC, a més, va fer entrar en campanya l’exministre Josep Borrell per seduir el votant més dur. En el primer míting ja va carregar contra “mossèn Junqueras” i TV3 i va dir que les “ferides” del Procés s’han de “desinfectar” abans de “cosir-les”.

El trasllat a Sixena a cop de 155

El Museu de Lleida va ser, per un dia, l’epicentre de la campanya. El trasllat a l’Aragó de les obres de Sixena va convertir-se en l’exemple més gràfic de la intervenció de la Generalitat a través de l’article 155. Rememorant l’esperit de l’1-O, l’independentisme es va concentrar a les portes del museu.

Pastilles contra el Procés

El primer a presentar-se com el metge que curarà els mals de Catalunya va ser el PP, amb les pastilles -simbòliques- de “155 grams”. El PSC va pujar al carro amb l’Icetaton, pastilles de caramel per “recuperar l’estat d’ànim dels catalans”. Però Ciutadans va advertir dels efectes secundaris dels medicaments: contra els “símptomes del Procés, prengui Vitamina Cs”.

Dante Fachin, entre la CUP i ERC

Després de dimitir com a secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin va assegurar que “cada vot als comuns és un vot contra l’1-O”. Tot i no militar-hi, va participar en actes de campanya tant d’ERC com de la CUP.

Manuel Valls entra en campanya

L’últim tram de la campanya unionista serà recordat per l’aparició de l’ex primer ministre francès, Manuel Valls. Ciutadans, PP i PSC es van disputar el fitxatge d’un dels dirigents europeus que amb més contundència ha avalat el 155. Al final, Valls es va reunir amb els socialistes, va participar en un col·loqui amb el PP i va prendre la paraula en un míting de Ciutadans. Va rematar el seu periple amb una conferència organitzada per Societat Civil Catalana. Tot i que no va demanar el vot per cap partit, va dir que li agradaria que Inés Arrimadas fos presidenta.