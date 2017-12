Els comuns insisteixen que no investiran cap president que aposti per la unilateralitat

El presidenciable de Catalunya En Comú-Podem (Cat-ECP), Xavier Domènech, ha reiterat avui que no investirà cap candidat que aposti per la unilateralitat per fer efectiva la independència i que tampoc es plantegen fer-ho amb la cap de l'oposició, Inés Arrimadas. De fet, Domènech ha ironitzat que qui té més opcions de ser president ara per ara és ell. "Estic en un escenari de comoditat absoluta que m'investeixin a mi perquè tots els candidats es veten entre ells", ha afirmat irònicament el cap de llista de la confluència.

Tot i els mals resultats que els donen les enquestes, els comuns s'aferren al paper d'àrbitres que podrien tenir després del 21-D si les forces independentistes no aconsegueixen la majoria absoluta: "Pretenem ser absolutament decisius per construir grans majories del país per evitar tornar al vell ordre i fulls de ruta fracassats que no ens porten enlloc". En aquest sentit, els comuns han aixecat de nou la bandera de la consulta acordada. "El referèndum l'hem defensat com ningú a l'Estat, sempre hem deixat clar que el conflicte es resol amb un referèndum i que nosaltres apostem per un Estat plurinacional", ha assenyalat Domènech. "El Pacte Nacional pel Referèndum va durar sis mesos i va deixar molta gent enrere, el Pacte de Claredat busca assolir un gran nou acord a Catalunya perquè el 70% de la ciutadania considera que l'estat autonòmic està superat", ha afegitt Domènech.

Domènech ha fet aquestes declaracions durant la presentació del programa econòmic al Cercle d'Economia, on ha presentat una de les propostes estrella dels comuns: la creació d'una banca pública per fomentar inversió en sectors estratègics com ja està estudiant Navarra o començarà a aplicar el País Valencià el setembre de l'any vinent. Una altra de les mesures econòmiques que proposa la candidatura és impulsar la recerca i la innovació augmentant la inversió en R+D+I fins la 3% del PIB (ara 1,5% i inversió pública 0,3%) per apropar-se a les regions punteres d'Europa i a la comunitat autònoma de Madrid, Euskadi o Navarra, on el percentatge també és superior. Els comuns també reclamen promoure des de l’Institut Català de Finances línies de de finançament per autònoms i per projectes industrials d’innovació i energètics, de noves tecnologies.

Un altre dels pilars del programa econòmic dels comuns és la posada en marxa d'un Pla Nacional de Reindustrialització per evitar que un dels territoris claus de la revolució industrial Europea perdi

aquesta partida quan els països desenvolupats hi estan tornant a apostar. L'economia industrial, a parer de la la candidatura, presenta una major fortalesa que altres sectors i proporciona llocs de treball de major qualificació, estabilitat i sous. Per aquest motiu, Cat-ECP remarca la necessitat de desplegar el Pacte Nacional per la Industria, impulsar un pla de transició energètica i plans territorials a les comarques amb més aturats com el Baix Penedes, el Montsià o l'Anoia. El suport als treballadors per recuperar empreses en crisis mitjançant economia social i el desenvolupament d’infraestructures com el desitjat Corredor Mediterrani són altres de les mesures que els comuns consideren imprescindibles.