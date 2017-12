72 científics i investigadors signen el Manifest per la Ciència de Junts per Catalunya

72 científics i investigadors catalans s'han adherit al Manifest per la Ciència que ahir va presentar Junts per Catalunya. L'escrit és una aposta per la recerca i la investigació científica com a "motors de creació de riquesa" i eines per donar "resposta als reptes socials". Els signants, que es presenten com a persones amb diverses "opcions sobiranistes", demanen, per tant, que s'aturi "l'aplicació de l'article 155 i els efectes adversos que ha tingut sobre el finançament de la recerca del nostre país".

El Manifest aposta per "millorar la capacitat del país per atraure inversions i talent", "crear infraestructures de valor afegit i formar professionals de màxim nivells", amb l'oportunitat de participar "en grans projectes internacionals".

Els científics i investigadors que han signat el manifest han animat, per tant, "totes les forces sobiranistes a consensuar una agenda ambiciosa de suport a la recerca a Catalunya per als propers anys".