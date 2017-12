Junqueras admet que potser ell tampoc podrà ser president: "Sabem com les gasta l’Estat i no ens ho posaran fàcil"

El candidat d'ERC a les eleccions del 21-D, Oriol Junqueras, està disposat a pagar el preu d'estar a presó si suposa la llibertat de Catalunya. "Si el preu de la llibertat és la presó, l'hem d'assumir, per molt dolorós que sigui", ha manifestat en una entrevista a l'ACN que ha respost per escrit des d'Estremera.

En l'entrevista, Junqueras ha replicat a JxCat que ningú podrà assenyalar ERC com a "còmplice" del 155 quan ell és a la presó i "desenes de militants estan processats sota l'acusació d'organitzar el referèndum". Des de JxCat s'ha defensat que plantejar candidats a la Presidència alternatius a Carles Puigdemont és avalar la intervenció de l'autonomia. "No paga la pena, ni toca, obrir polèmiques", ha afegit.

D'altra banda, Junqueras ha descartat rotundament un pacte amb el PSC: "Dime con quien bailas y te diré quién eres", ha resumit.

Aquesta és la correlació de preguntes i respostes de l'entrevista:

-Han deixat sortir amb fiança a tots els seus companys del Govern excepte a vostè, a Forn i als Jordis. Com s’ho explica?

Fa de mal dir. La resolució del jutge parla de violència. I és francament sorprenent, perquè si per alguna cosa ens hem distingit és per una vocació pacífica i cívica. En tot cas, és obvi que han torpedinat que el cap de llista d’ERC pugui ser visible a les eleccions. També han posat ERC en el punt de mira, el Govern espanyol ens fa responsables de l’1 d’Octubre. Ara, amb nosaltres no ho tindran fàcil, som gent èticament inqüestionable front un govern de Madrid ocupat pel partit més corrupte d’Europa. Ja ho van provar el Ministre de l’Interior i De Alfonso, i ni fabricant proves en contra nostra se’n van sortir.

-El cas és que ni assumint el 155 han reconsiderat la presó provisional. I la interlocutòria diu que hi ha risc que torni a “delinquir” i que vostès són responsables d’un “esclat violent”. S’hi reconeix?

L’única violència que hem conegut han estat els cops de porra de l’1 d’octubre i les pallisses de l’extrema dreta als carrers de Catalunya, amb absoluta impunitat. I sovint amb el silenci còmplice o l’aplaudiment del bloc del 155.

-En el seu recurs per demanar sortir de la presó al·lega que el Govern no va continuar actuant després de l'aplicació del 155. Però això no els ha estalviat el càstig. Estaria disposat a retirar-se de la política si li posessin com a condició per a tornar a casa?

Privar a algú dels seus drets fonamentals, i ho són el sufragi actiu i passiu, és atemptar contra l’essència de la democràcia. I jo, que sóc demòcrata, no puc concebre aquest escenari.

- Què li compensa l'alt preu que està pagant a nivell personal?

Ningú no em compensarà els dies sense abraçar els meus fills, sense veure’ls créixer. En tot cas, com deia el Raül Romeva, si el preu de la llibertat és la presó és un preu que hem d’assumir, per molt dolorós que sigui.

-Vostè és el número u de la llista d’ERC. Però no l’han deixat sortir ni per fer campanya. Prendrà possessió de l’acta si segueix tancat a la presó? Si fos així, voldrà aspirar a la presidència de la Generalitat encara que estigui pendent de judici?

Segons la jurisprudència i segons els informes jurídics que tenim, ningú em pot evitar de prendre possessió de l’acta de diputat. Ara, hi ha un requisit previ, que la gent voti massivament. Si omplim les urnes de dignitat, podré ser diputat i la legitimitat, molt més gran. Pel que fa a l’exercici dels drets com a diputat, doncs veurem. Perquè també sabem com les gasta l’Estat i no ens ho posaran fàcil. Per això nosaltres els ho hem de posar molt difícil per impedir que ens privin d’exercir els drets. I l’única manera és votant, amb entusiasme i determinació.

-Puigdemont els va alertar que l’avisaven que l’Estat utilitzaria les armes per reprimir els catalans si el Govern hagués desplegat el paquet legislatiu que tenia preparat? D’on arribava l’advertència?

Els advertiments que ens traslladava el president mereixien total credibilitat. Procedien de Madrid i d’alguns mediadors fins on jo sé.

-Si després del 21-D les candidatures independentistes guanyen en escons però no en vots, s'ha de fer efectiva la República desenvolupant la llei de transitorietat?

Sóc a la presó d’Estremera i encara no puc expressar la meva opinió amb llibertat.

-La via unilateral que van seguir davant l’immobilisme de l’Estat ha estat un èxit o un fracàs?

Aquest és un debat interessat. Sempre hem estat partidaris de parlar i negociar. Hem fet peticions de diàleg i d’un referèndum acordat fins al darrer minut. Si això no passa, si no es produeix, és senzillament per la negativa del Govern del PP i els seus aliats.

- El programa electoral d'ERC aposta per fer possible la independència a través d'una negociació bilateral. Però i si no és possible aquesta negociació? Tornem a la casella de sortida de fa dos anys?

És obvi que hem fet camí i que hem avançat molt en poc temps. Hi ha una majoria social amb consciència de voler un estat independent molt més gran que quan ho defensava en solitari Esquerra Republicana. I també és obvi que cal seguir caminant. I alhora, és obvi que sempre haurem de tenir la mà estesa i no participar de cap maniobra que vulgui fracturar el país. És el somni d’Aznar.

-Com s'implementarà la República si l'Estat es nega a la negociació?

Per a mi, fer República és ajudar la gent. Fer República és protegir els que passen fred a l’hivern; fer República és fer un país just on puguem gravar bancs i nuclears per posar els recursos al servei del progrés de la gent; República és lluitar per la igualtat de gènere; República és una Escola de tots, República és una Sanitat justa, República és que els nostres esportistes puguin competir com a tals en el concert internacional. República és una bona sanitat i universal, República és tenir veu al món i un Estat que ens defensi i no que ens burxi... República és deixar enrere la indústria de la corrupció que representen el PP però també el PSOE i Ciudadanos. Algú creu que deixarem d’ajudar els que passen fred a l’hivern perquè un grup de persones nomenades a dit pel PP ens ho vulguin impedir? Som bones persones, ens estimem a la gent i no ho deixarem de fer.

- Creu que la intenció del govern espanyol és mantenir el 155 si l'independentisme té majoria absoluta?

L’única intenció del Govern espanyol, almenys pel que han demostrat fins ara, és passar la piconadora. No podem esperar-ne res.

-Si l'independentisme guanya en escons però no en vots s'haurà d'alentir la implementació de la República fins a tenir una majoria més àmplia?

Com més vots més forts i més legitimitat tindrem. En tot cas, la qüestió és si el Govern del PP, que és qui ha convocat eleccions, acceptarà el resultat i la seva implementació. Nosaltres, sí. Perquè primer som demòcrates.

-Què ha de canviar i què pot fer possible que hi hagi una mediació externa al conflicte?

La nostra resiliència. Persistir i no defallir. I sempre per vies pacífiques i democràtiques. Ens han intentat provocar i no ho han aconseguit. Seguirem sent un exemple de civisme i coratge. Aquesta ha estat i serà la nostra millor carta de presentació.

-Quina seria per a vostè la fórmula de Govern més recomanable en un escenari d’excepció com l’actual, en què el candidat d’ERC és a la presó i el de JxCat és a Brussel·les? El fet que l'espai dels comuns no vulgui acords amb PDeCAT impedeix un pacte ampli d'ERC, PDeCAT, CUP i comuns...

El Govern més fort possible, tant fort com pugui ser. Ja vaig proposar fa mesos que el Govern fos més fort, inclusiu i transversal possible. Això sí, amb els objectius clars. I dic més fort perquè tenim al davant reptes gegantins i lluitem contra una indústria de la corrupció molt poderosa que no vol perdre els seus privilegis.

-ERC es veu en un pacte amb el PSC?

No. ‘Dime con quién bailas y te diré quién eres’.

-Creu que Puigdemont i els consellers que són a Brussel·les haurien de tornar a Catalunya encara que els detinguin?

Són i seran els meus companys facin de el que facin. Entendré i comprendré la decisió que prenguin. Compten amb tot el meu suport i estima.

-El cas és que si venen a Catalunya, seran detinguts. Això inhabilita Puigdemont com a candidat a la presidència executiva?

Com he dit abans, ja sabem com les gasta l’Estat.

-En una carta a la militància, vostè va situar Marta Rovira com a candidata a la presidència si ERC és la llista més votada del flanc sobiranista. Però també erigeix Puigdemont en el seu president. Com es compatibilitza la tasca d'un president executiu i un president legítim a l'exili?

Miro de ser realista i eficient. Miro de dir la veritat i d’estar preparat per assumir-la. Sóc el cap de llista d’ERC però podré ser President? Del cert no ho puc respondre, farem tot el possible. Sóc a la presó i seria una irresponsabilitat per part meva no preveure els escenaris i plans alternatius. Tenim, afortunadament, un gran equip. La Marta Rovira té tota la meva confiança i jo la seva. ERC s’ha fet molt forta, ha sumat i sumat. Mireu quantes cares potents i d’àmbits i procedències diverses hi ha en la nostra llista. ERC té més capacitat per seguir-ho fent i sense hipoteques. I això t’atorga una força formidable, amb generositat i amb capacitat d’integrar i eixamplar les fronteres tradicionals de l’independentisme.

-Carles Puigdemont i la candidatura que lidera insisteixen que ha de ser investit president encara que no sigui la llista més votada i encara que sigui des de l’exili. Argumenten que qualsevol altra cosa seria fer el joc al 155. Ho comparteix?

El que hem de fer és guanyar el 21D i no pas malgastar energia repartint-nos la pell de l’os abans d’haver-lo caçat. Primer, guanyem i guanyem com mai que diria el Gabriel Rufián. Si ho fem, tots hi sortirem guanyant. No paga la pena, ni toca, obrir polèmiques. Sortim a guanyar que és l’únic important de debò. Assenyalar ERC de còmplice del 155 amb servidor responent des de la presó i amb desenes de militants d’ERC processats sota l’acusació d’organitzar el referèndum, crec que és una acusació que no la fa ni la podrà fer ningú.

-El procés d’independència tal i com l’hem conegut, l’hem de donar per amortitzat? Què li fa pensar que el seu sacrifici ha valgut la pena?

Ningú va dir que seria fàcil. ERC té 87 anys d’història. Ara que hi som més a prop que mai, entendrà que l’últim que farem serà deixar-ho estar. Em sento amb més ganes que mai i amb energia.

-Algú ha considerat que el Govern va actuar amb un paternalisme excessiu en decidir que no implementava la República per la repressió dels aparells de l’Estat. Què n’opina?

Temps tindrem per valorar o respondre aquesta pregunta. Essent en una presó a l’altiplà de Castella no és el millor moment per fer-ho. Ara toca respondre’ls votant. Respondre els que no han volgut respectar la voluntat de la majoria de catalans. Respondre’ls omplint les urnes el 21 de desembre.