A l’Estació del Nord, amb ERC

Em trobo l’Isaac Peraire, l’alcalde de Prats de Lluçanès, enmig de la sala de premsa de l’Estació del Nord, habilitada per a Esquerra, i li demano que em deixi pujar a dalt, amb ell, al reservat on hi ha tots els comandaments del partit. Mentre hi anem, en una pantalla gegant, en Cuní explica, a TV3, com ho veu, amb la cara molt vermella, no pas per cap problema físic sinó per la il·luminació del plató. “¿Com hem d’interpretar que el bloc independentista no creixi?”, pregunta. La Raquel Sanz surt en una mena de terrassa noble virtual, des d’on dona dades.

A dalt, la Neus, companya de l’Oriol Junqueras, està asseguda en una mena de tarima d’un pam d’alçada. És una dona menuda i decidida i no puc evitar, quan la veig, pensar en els seus fills. “Me’n vaig”, diu. I afegeix: “Ja tinc música preparada”, cosa que vol dir que no escoltarà la ràdio. Dret, el Raül Romeva enraona amb el Gabriel Rufián. La Marta Rovira, el Toni Castellà i la Carme Forcadell miren la televisió. En una taula, al fons, hi ha caixes de pomes. Per què pomes? ¿A qui se li ha acudit que algú voldria pomes?

Els deixo a dalt, nerviosos, i jo també nerviosa baixo cap a baix a menjar l’entrepà de fuet, amb un tovalló groc, per cert, que tenim adjudicat els de l’ARA. “Jo el que vull és majoria independentista”, diu una periodista. “M’és igual que Ciutadans quedi per davant”.

Carles Castellnou, el periodista de TV3, fa una connexió des de la porta de la presó d’Estremera, mort de fred. “Ostres!”, exclama un periodista de la sala quan el veu. “I què ha d’explicar, des d’aquí? Una reacció del carceller?”

“L’Estació del Nord és un lloc maleït”, diu un periodista. I penso que té raó. Aquí vam veure com Trias perdia les municipals el 2015 contra Colau (era el primer cop que no ho feien al Majestic). També En Comú Podem van fer la nit electoral aquí l’any que van unir-se amb Esquerra Unida i van perdre un milió de vots. Des de la tele, en Cruanyes explica que podria haver-hi dues festes simultànies a Barcelona. La de Ciutadans, com a partit més votat, i la de l’ANC, que celebraria la majoria independentista. Som aquests.