Persecució de llaços grocs (i succedanis) en arbres de Nadal: un vodevil en 5 actes

Escenes de vodevil se succeeixen des de dimecres en dependències de l'administració, tant en ajuntaments com en edificis de la Generalitat, arran de la decisió de la Junta Electoral Central de prohibir en els edificis públics la presència de llaços grocs que es puguin vincular amb la reclamació de la llibertat per als presos polítics. Agents dels Mossos d'Esquadra van començar a recórrer seus de l'administració on detectaven aquest tipus de símbols per comunicar als responsables de cada instal·lació que els havien de retirar. Però alguns agents han anat més enllà i han retirat personalment els llaços de la polèmica. És el cas d'aquesta escena, que es va viure ahir:

Que trist tot plegat.... ja no hi son... increïble... 😓 pic.twitter.com/SvNnVfKws7 — Núria massot (@nunkimassot) 14 de desembre de 2017

Avui han transcendit altres casos, en aquest cas de l'enginy demostrat pels treballadors d'aquestes dependències públiques per substituir els llaços grocs i continuar expressant-se. M'ha tuitejat un exemple el secretari d'Habitatge de la Generalitat, Carles Sala Roca.

Avui he vist això!! La imaginació de la gent del nostre país, no té límits!! pic.twitter.com/q4UK8Ri8VB — Carles Sala Roca 🎗 (@Carlessalaroca) 15 de desembre de 2017

Estira-i-arronsa al departament d'Empresa

Però un dels casos més rocambolescos s'ha viscut avui al departament d'Empresa i Coneixement, al costat del Palau Robert. Segons els que expliquen testimonis dels fets, podríem dir que ha sigut una comèdia, del tipus vodevil, protagonitzada pels Mossos d'Esquadra i els treballadors del centre.

Acte 1

Els treballadors tenen un arbre de Nadal guarnit amb llacets grocs.

315x422 L'arbre de Nadal del Palau Robert, en l'estadi original, amb els llaços grocs L'arbre de Nadal del Palau Robert, en l'estadi original, amb els llaços grocs

Acte 2

Els Mossos passen revista i treuen els llaços 'sediciosos'.

315x421 L'arbre de Nadal del Palau Robert, despullat dels llaços grocs L'arbre de Nadal del Palau Robert, despullat dels llaços grocs

Acte 3

Els treballadors s'empesquen els succedanis dels llaços: estrelles grogues i cartells (ai!) massa explícits per al gust de la junta electoral, que deien "aquí hi havia un llaç groc".

315x421 Arbre de Nadal del Palau Robert, ja sense els llaços grocs i amb estrelles i cartells substitutoris Arbre de Nadal del Palau Robert, ja sense els llaços grocs i amb estrelles i cartells substitutoris

Acte 4

La pensada no passa el filtre policial i de la junta electoral i els treballadors es veuen obligats a retirar els cartellets. Es negocia amb èxit la supervivència de les estrelles grogues.

315x425 Arbre de Nadal del Palau Robert, només amb les estrelles grogues que substitueixen els llaços retirats Arbre de Nadal del Palau Robert, només amb les estrelles grogues que substitueixen els llaços retirats

Acte 5

Seguint la filosofia del 'from lost to rhe river', els llaços grocs ha acabat a la porta de l'edifici, amb una esperança de vida força baixa: si ja fos Nadal, no durarien fins a Sant Esteve.