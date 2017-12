Una llista per guanyar i una per governar

La pugna entre les llistes d’ERC i de JxCat no és la típica entre dues candidatures que intenten abraçar el màxim d’espectre electoral. Responen, en la seva gènesi i composició, a filosofies i objectius diferents. La llista d’ERC és la d’un partit que, ara mateix, és el que compta amb una estructura i una implantació territorial més potent, amb una organització interna més sòlida i una imatge de marca a l’alça. Com a partit, no té competidor en el camp independentista, és un transatlàntic que mira més enllà del 21-D, però això no li garanteix l’èxit electoral perquè competeix amb un forabord. En efecte, la llista de JxCat està confeccionada amb els ulls únicament posats en el 21-D, pensada per fer un esprint i no una marató: no té una estructura feixuga de partit al darrere sinó que funciona més aviat com un moviment social, amb l’agilitat i la llibertat que això li confereix, i compta, a més, amb un únic missatge fàcil de transmetre: cal restituir el president Puigdemont. Darrere de la llista d’ERC hi ha la voluntat i l’anhel de governar, mentre que la de JxCat està feta per guanyar. La primera apel·la al paper històric d’ERC i a la figura del líder empresonat. La segona a l’èpica de retornar el president exiliat al lloc que li correspon. Una busca el cop d’efecte el 21-D, i l’altra convida a mirar més enllà.