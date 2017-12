Es multiplica el vot per correu des de l'estranger

Queden menys de 48 hores perquè se sàpiga qui guanyarà unes eleccions plenes d'incerteses. Les enquestes són un ball de xifres però tot indica que augmentarà la participació. De moment, els que s'han mobilitzat molt més que en altres eleccions són els catalans que viuen a l'estranger. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha explicat que s'han rebut i acceptat 39.521 sol·licituds de vot des de l'estranger, un 85,5% més que el 2015. Per contra, ha baixat el nombre de ciutadans catalans que han optat per votar per correu des d'altres llocs d'Espanya: 78.876 persones, un 26,5 menys.

Votar des d'alguns països, però, ha estat impossible. De moment, hi ha tres països amb les urnes buides. 'Catalans al món', que ha impulsat una campanya d'observadors electorals, denuncia, per exemple, que a Mèxic –on hi ha 623 sol·licitants de vot– i l'Equador –72 sol·licitants– no ha arribat a cap votant el material de vot. Al Brasil –amb 287 sol·licitants– només han arribat algunes paperetes a Rio de Janeiro i Sao Paulo però cap a la capital, Brasília. Per tant, segons dades de Catalans al món, al Brasil, de moment, només han pogut votar 27 persones. Tampoc s'ha pogut votar a l'Aràbia Saudita.

Hi ha problemes també amb els els catalans que viuen temporalment a l'estranger: "A la Junta Electoral se'ls va oblidar i no els va incloure en l'ampliació de termini per poder votar", assegura una de les impulsores de la campanya d'observadors, Mireia Domènech. "Vam fer aquesta campanya perquè en les darreres eleccions van desaparèixer el 30% de les butlletes i mai s'ha donat cap explicació, volíem garantir transparència però l'aconseguim a mitges perquè molts consolats no ens deixen fer recompte de vots, ni tan sols amb la presència d'un funcionari", denuncia Domènech. Amb aquests 818 voluntaris repartits entre 102 consolats d'arreu del món es pretén suplir la figura de l'interventor.

Són molts els catalans que no han pogut votar malgrat que ho han intentat de totes les maneres. L'Anna Macia viu des de fa cinc anys a Riad (Aràbia Saudita) i no ha pogut votar en cap comici perquè el material electoral no li ha arribat ni tan sols posant l'adreça de l'empresa per facilitar les coses: "L'ambaixada no fa res, ens diu que no és responsabilitat seva" assegura. Macia sí va poder votar, en canvi, al referèndum del passat 1 d'octubre. Ho va fer mitjançant l'empresa privada de missatgeria UPS i enviant el seu vot a Londres. Macia lamenta que els catalans que resideixen a l'Aràbia Saudita no puguin votar. "Som molts perquè hi ha empreses i hi ha molts espanyols treballant al nou metro de Riad i a la línia de tren que ha d'unir la Medina-Meca", explica.

Aquest dijous podran votar 5.754.394 ciutadans estan cridats a votar, un 0.79% més que en les eleccions del 27-S del 2015.

Aquesta campanya és atípica en molts aspectes. Carles Puigdemont no podrà votar des de l'exili perquè es troba temporalment a l'estranger i no va poder inscriure's al cens d'electors.

Tampoc ho podran fer la resta de consellers a l'exili. Sí que ha pogut votar, en canvi, Oriol Junqueras des de la presó d'Estremera.