12.000 persones omplen la Via Laietana en defensa de la Constitució

Fins a 12.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres per la Via Laietana de Barcelona , convocades per l'entitat Moviment Espanya i Catalans, una concentració que s'ha convertit en un acte a favor de la unitat d'Espanya i una crida a votar les forces constitucionalistes. Tot i així, l'únic presidenciable que ha secundat la manifestació ha estat el candidat del PP, Xavier Garcia Albiol.

El líder del PP s'ha situat just darrere de la pancarta de la capçalera, que portava per lema "Constitución Española: la ley de todos. Con la Constitución, por la concordia". Així, ha demanat que el govern que es formi després del 21-D respecti la Constitució. "A partir del dia 21 hem de donar continuïtat a aquesta manifestació i a l'aplicació de l'article 155 per part del Govern de Mariano Rajoy que ha possibilitat que aquells que intentaven portar a terme un cop a l'Estat no se surtin amb la seva", ha dit en una atenció als mitjans al mig de la manifestació. Per a ell, aquest any és més important que mai celebrar l'aniversari de la Constitució, perquè significa "la democràcia, la llibertat i la convivència".

A banda d'Albiol, del PP també hi ha participat la seva número dos per Barcelona, Andrea Levy, i el líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, així com el portaveu de Ciutadans a Barcelona, Paco Sierra.

Com en les anteriors manifestacions unionistes, els manifestants han entonat càntics com "Puigdemont a presó", "Catalunya és Espanya" o "No som fatxes, som espanyols". La marxa ha discorregut pacíficament des de la Plaça Urquinaona fins la plaça Sant Jaume, baixant per la Via Laietana, amb banderes espanyoles i també de catalanes, i amb pancartes on s'hi llegia lemes com "Aïllar-se és empobrir-se", "Golpistes feixistes" o "Minoria colpistes, feixistes".

Davant de la prefectura superior de la Policia a la Via Laietana, la capçalera de la manifestació s'ha aturat i s'ha corejat "Aquesta és la nostra policia", i també s'ha cantat l'himne d'Espanya.

En arribar a la plaça Sant Jaume, els crits de "Puigdemont, a presó" s'han identificat. El president de l'associació Empresaris de Catalunya, Josep Bou, s'ha dirigit als assistents per dir-los que "mai us treguin l'orgull de ser catalans i pertànyer a la millor pàtria que un català pot tenir: Espanya".