El 155 pot evitar una repetició electoral

Si la política catalana segueix la tònica habitual, el resultat del 21-D serà diabòlic, i la possibilitat d’una repetició electoral en tres mesos començarà a estar sobre la taula. L’unionisme no té opcions d’arribar a la majoria i, si sumés amb els comuns, els de Xavier Domènech ja han dit que no hi pactarien. L’independentisme té opcions d’assolir la majoria, que no vol dir un Govern fàcil: la CUP pressionarà amb la unilateralitat -sense oblidar l’agenda social- i ERC i JxCat ja porten una altra marxa, la recuperació del diàleg i la negociació bilateral amb l’Estat. Això pot impossibilitar un pacte de seguiment del Procés, si és que JxCat i ERC tenen clar què fer: més enllà de recuperar el Govern legítim (l’exiliat i l’empresonat), no hi ha una recepta clara sobre com donar continuïtat a l’1-O. Això fa que l’acord de màxims, amb el sí de la CUP, s’albiri llunyà. Queda l’acord de mínims: recuperar les institucions. El 155 s’acaba després del 21-D, però només si hi ha un Govern format. I ERC i JxCat (en cas que es posessin d’acord, cosa que tampoc s’ha de donar per feta) podrien buscar l’abstenció de la CUP i els comuns per liquidar la suspensió. Un Govern per recuperar l’autonomia i fixar un nou rumb, en minoria, no exempt de tensió interna, amb data de caducitat i amb dubtes sobre qui seria el president. Vaja, la tònica habitual.