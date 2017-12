De presos a protagonistes de la campanya

Una munió de fotògrafs esperava ahir al migdia que s’obrís la porta principal del número 155 del carrer Entença de Barcelona. Sabien que la imatge seria una de les rellevants del dia perquè estava a punt d’entrar a la Model el conseller que la va tancar definitivament el 8 de juny. El mateix que no feia ni vint-i-quatre hores que havia abandonat la presó d’Estremera per incorporar-se pràcticament sense passar per casa a la campanya electoral d’ERC. Carles Mundó va obrir la porta i, poques passes després, l’ovació dels seus col·laboradors al departament de Justícia es va imposar al silenci d’una presó buida després de 113 anys d’història.

El cas de Mundó s’ha repetit en les últimes hores amb la resta de consellers que han quedat en llibertat sota fiança. Ahir, Jordi Turull i Josep Rull es van incorporar a la campanya de Junts per Catalunya en una emotiva roda de premsa amb connexió via satèl·lit amb el president i els consellers a Bèlgica. Dolors Bassa va exercir de cap de llista d’Esquerra a Girona en un acte a la seva ciutat, Torroella de Montgrí, i Raül Romeva protagonitzarà avui el míting dels republicans a Valls. Només Meritxell Borràs ha decidit quedar-se fora de les llistes electorals. Tots han sortit convençuts que la principal prioritat del 21-D és aconseguir que els presos polítics que encara són a les presons de Madrid (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart) quedin en llibertat per seguir defensant el seu projecte polític.

Abans de marxar d’Estremera, Turull, Rull i Mundó van poder acomiadar-se dels encara empresonats. “Va ser molt dur. Molt colpidor”, va descriure ahir Josep Rull, que, visiblement emocionat, va perjurar que no pararà fins que Junqueras i Forn surtin de la presó, juntament amb els Jordis. Mundó també es va referir a Junqueras, company de cel·la “durant 33 dies i 33 nits”: “Estic content de poder tornar amb la família, però trist pels companys que encara es veuen privats injustament de llibertat”.

Derrotar el 155

Rull i Turull van compartir la seva experiència a la presó amb els companys de la llista i també amb la gent que, a la tarda, els aturava pels carrers de Reus abans del míting de la candidatura al teatre. Entre altres coses, relataven com des de la cel·la i mirant-se l’un a l’altre sentien Mariano Rajoy a la televisió assegurant que el 155 havia restablert la normalitat. “Potser és la normalitat del fundador del seu partit”, va etzibar ahir Turull referint-se a l’època franquista. Malgrat acatar la suspensió de l’autogovern, Turull va assegurar que davant del jutge van mostrar la seva oposició política al 155 i es van comprometre a derrotar-lo a les urnes.

Mundó també es va negar a acceptar la suposada “normalitat” que l’Estat diu que ha arribat amb l’aplicació de l’article 155. “Amb el 155 mai hauríem tancat la Model, ni hauríem fet arribar el metro a la Zona Franca, ni hauríem aprovat la llei de la renda garantida de ciutadania, la de l’accés universal a la sanitat i la de la reparació de les víctimes del franquisme. El 155 no és la normalitat, sinó una anomalia, una imposició i un abús de dret”, va subratllar en una roda de premsa més política que emotiva al costat de la número dos del partit, Marta Rovira. La part personal la va gestionar un cop acabada l’atenció als mitjans. Els companys de Justícia volien saber de primera mà com havia passat l’últim mes, i una hora després Mundó encara seguia a la Model.

Els moments més durs

La felicitat per tornar a veure les seves famílies no amaga els moments durs que han viscut durant l’últim mes. Rull en va descriure ahir un dels pitjors, que va arribar minuts després que la jutge Carmen Lamela dictés la presó incondicional contra ells. Va viatjar més de dues hores en furgoneta policial, sense cinturó i anant d’una banda a l’altra fins a la presó de Madrid IV. “Et passaràs tant de temps aquí que et sabràs la interlocutòria de la jutge de memòria”, li va dedicar un dels treballadors d’aquest centre penitenciari. En general, però, el tracte dels funcionaris de presons va ser correcte, segons han anat explicant els consellers. Durant les més de setze hores que estaven tancats a la cel·la “el temps passava molt lent” i les cartes que van anar rebent van ser un suport molt important. “Quin gran poble que tenim i quina gent més extraordinària”, va asseverar ahir Rull.

Per sortir de la presó han hagut d’acatar el 155, però ningú renuncia a la independència. “Ens han volgut humiliar però no ho hem permès. Sortim amb la nostra dignitat i les nostres conviccions més fortes que mai”, va insistir el conseller de Territori. Des de Torroella, Bassa també va recordar que, davant del jutge, es va refermar en els seus objectius: “Soc militant d’ERC, un partit legal, legítim i amb l’ideal de la independència”. El mantra de tots ells fins al 21-D serà la llibertat dels seus companys.