Una rosa del Jordi per en Jordi: el míting més especial de Turull

Una rosa groga, una abraçada i l'emoció a flor de pell. Són els tres ingredients que han acompanyat Jordi Turull en el míting polític més emotiu des que ha sortit de la presó d'Estremera. I, segurament, el més especial de la seva trajectòria. Els dies posteriors a sortir de la cel·la que compartia amb Josep Rull, el conseller de Presidència ha recorregut incansablement el territori, amb el cotxe amunt i avall, per reivindicar la llibertat dels presos polítics i la restitució del Govern amb Carles Puigdemont al capdavant. Però avui ha estat diferent. No era un escenari qualsevol ni l'acompanyava un públic que li queda llunyà. Turull ha aterrat a casa seva, a Parets del Vallès, al municipi de tota la vida que l'ha acollit en un acte al Teatre de Can Rajoler, un recinte que ha quedat petit. Unes tres-centes persones l'han rebut amb crits de llibertat i aplaudiments mentre unes dues-centes -segons l'organització- s'han quedat al vestíbul sense poder entrar.

La costum a l'hora de parlar en públic no li ha calmat els nervis. "Tinc un nus a la gola", ha confessat tot just agafar el micròfon. "És la xerrada més difícil de tota la campanya", ha constatat. Potser per això ha substituït les paraules, primer, per un gest cap a la companya d'un dels encara empresonats i número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, que se'l mirava des de les primeres files. Turull ha convidat a Susanna Barreda a pujar a l'escenari. L'ha abraçat i li ha entregat una flor groga tot desitjant que ben aviat pugui ser a prop del seu company. Una rosa del Jordi per recordar un altre Jordi pres a Soto del Real.

Turull, visiblement emocionat, ha començat el discurs i l'ha acabat donant les gràcies. Agraint a la gent de Parets que hagi estat al costat de la seva família i amics durant aquest mes que no hi ha pogut ser. I ha compartit el que més temia de ser a la presó: "No patia tan per mi sinó pels meus". La por de Turull era que passés alguna cosa i ell no hi pogués ser. "Durant 16 hores tancat en una cel·la fins i tot ni me n'assabentaria", ha lamentat, dirigint-se als seus pares i família més propera que l'escoltaven atents just davant l'escenari.

El conseller de la Presidència ha cridat a no defallir i a seguir fins a aconseguir la llibertat de Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i Oriol Junqueras. Persones que va poder abraçar el mateix dia que ell s'acomiadava d'Estremera i a qui va prometre que no pararia fins a treure'ls d'allà.