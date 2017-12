Què has de saber si vols demanar el permís per anar a votar en hores laborals?

Feia molts anys que no hi havia unes eleccions en un dia entre setmana laborable. Les últimes van ser les eleccions espanyoles del dijous 28 d'octubre de 1982, i les últimes eleccions al Parlament de Catalunya entre setmana van ser el dijous 20 de març de 1980. Durant els primers anys de la democràcia es feien sempre en dia laborable, i a partir del 1982 es va decidir fer-les sempre en diumenge (o en dia festiu, com les catalanes del 2006).

Sense precedents recents, molts treballadors es pregunten com s'ho faran per anar a votar. El govern espanyol, que ha convocat aquestes eleccions catalanes per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, va explicar en un reial decret com funcionaran aquests permisos.

El permís, de fins a 4 hores hores, dependrà de la coincidència entre l'horari d'obertura del col·legis electorals i la jornada de treball dels treballadors:

Si coincideix en menys de dues hores amb la jornada de treball, no es tindrà dret a permís retribuït.

Si coincideix entre 2 i 4 hores, es tindrà dret a un permís de 2 hores.

Si coincideix entre 4 i 6 hores, es tindrà dret a un permís de 3 hores.

Si coincideix més de 6 hores, es tindrà dret a un permís de 4 hores.

Quan el treball es presti a jornada reduïda, el permís es reduirà de manera proporcional.

Justificant de vot

El més important per poder tenir aquest permís és que s'ha de comunicar prèviament a l'empresa, i després cal presentar un justificant de vot a la mateixa empresa. Aquest justificant el fan els membres de la mesa electoral on et toqui votar.

A les persones que els toqui ser membres d'una mesa electoral, a banda de tenir un permís especial per a tota la jornada de votacions, l'endemà també tindran un permís addicional de 5 hores.