De subhastar-les a aixecar-les com un tresor: l'omnipresència de les urnes de l'1-O als actes de la CUP

Des d'una subhasta, fins a aixecar-les amb les mans com un tresor. Les urnes de l'1-O són omnipresents en els actes de campanya de la CUP i les apel·lacions al mandat del referèndum són una constant. Pels cupaires, les urnes de l'1-O van suposar una demostració de força de la ciutadania. Un exemple del que prediquen des dels seus inicis: l'empoderament ciutadà. La CUP basa el seu discurs de campanya en el respecte al mandat de l'1-O, que presenten com a vàlid i vinculant, i ho reafirmen a cada míting. Pels cupaires, el vot del 21-D no es basa en triar si els catalans volen la República o no -perquè asseguren que això ja es va escollir l'1 d'octubre-, sinó que, com ha dit aquest matí l'exdiputada Gabriela Serra, es tracta de decidir si es continua "construint la República o no".

Només començar l'acte central que els cupaires van fer fa una setmana al pavelló de la Vall d'Hebron, la primera imatge que va veure el públic va ser una urna il·luminada dalt l'escenari. La mateixa urna que l'exdiputat de la CUP David Fernàndez va aixecar com un tresor al final de l'acte. L'urna havia estat al costat de tots els representants cupaires que havien pujat a l'escenari de la Vall d'Hebron. Com també ho va estar a l'envelat de Sant Boi de Llobregat, en plena Fira de la Puríssima, i que al final, els organitzadors del debat a tres entre Mireia Vehí, Àngels Martínez i Alba Vergés, van subhastar. La tarifa final? 155 euros, ni més ni menys.

540x306 La número 2 de la llista de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, a Santa Coloma de Gramenet / ACN La número 2 de la llista de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, a Santa Coloma de Gramenet / ACN

Barcelona, Sant Boi, però també Tarragona, el Prat de Llobregat -on l'urna de l'1-O va compartir escenari amb l'exlíder de Podem, Albano Dante Fachin- i aquest matí a Santa Coloma de Gramenet, on l'activista madrilenya i exdiputada d'Izquierda Unida Nines Maestro, ha estat l'encarregada de pujar-la dalt l'entarimat dels Jardins de Can Sisteré de Santa Coloma de Gramenet. La reacció del públic? Sempre la mateixa: un aplaudiment inacabable i punys alçats. Els mateixos que alcen tots els representants cupaires quan pugen dalt l'escenari per refermar el seu compromís amb la construcció de la República en base als resultats de l'1-O i plantar cara al "cop d'estat del govern espanyol" que el candidat Carles Riera no s'ha cansat de denunciar des que ha començat la campanya.