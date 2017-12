La victòria independentista, a les portades de la premsa internacional

Els resultats de les eleccions catalanes s'han fet un lloc a moltes portades de la premsa internacional, començant per tots els diaris belgues, però també a la premsa francesa, italiana, britànica i alemanya.

La majoria destaca la victòria dels partits independentistes i la derrota de Mariano Rajoy, tot i que també és recurrent la idea de la "Catalunya dividida" que es desprèn de la victòria de Cs. Us deixem un recull de les principals portades internacionals, començant per l'únic que li dedica la portada sencera, el diari independentista escocès 'The National':

'The National' (Escòcia): "Sí! Catalunya dona la majoria als partits proindependència contra tot pronòstic i a l'aposta de Rajoy li surt el tret per la culata"

315x388 Portada The National 22D Portada The National 22D

'Corriere della sera': "A Espanya vencen els separatistes". "Puigdemont: 'Derrota de Madrid'. Els unionistes de Cs, primera força"

315x388 Portada Corriere della Sera 22D Portada Corriere della Sera 22D

'Franffurten Allgemeine': "Els separatistes s'emporten la majoria" (en una mitja columna a l'esquerra de la portada)

315x388 Portada Franffurten Allgemeine 22D Portada Franffurten Allgemeine 22D

Portades de la premsa belga:

'Le Soir': "Catalunya, sempre dividida en dos". "El partit unionista Cs va al capdavant de l'escrutini, però els independentistes disposen d'una curta majoria"

315x388 Portada Le Soir 22D Portada Le Soir 22D

'De Standaard': " Rajoy aposta i perd". " Amb tots els vots comptabilitzats, els separatistes ja tenen la majoria al parlament català. El Partit Popular és el gran perdedor"

315x388 Portada De Standaard 22D Portada De Standaard 22D

'De Tijt' (EL Temps): "Els nacionalistes catalans camí de la majoria"

315x388 Portada De Tijd 22D Portada De Tijd 22D

'L'Echo'. "Victòria dels independentistes a les eleccions catalanes"

315x388 Portada L'Echo 22D Portada L'Echo 22D

Portades de la premsa francesa:

'Le Figaro': "Eleccions a Catalunya: el xoc independentista. La victòria dels separatistes torna a submergir Espanya dins la crisi"

315x388 Portada Le Figaro 22D Portada Le Figaro 22D

'La Dépeche': "Catalunya: majoria independentista"

315x388 Portada Depeche 22D Portada Depeche 22D

'Le Télégramme': "Catalunya sempre dividida"

315x388 Portada Telegramme 22D Portada Telegramme 22D

'Le Monde': Puigdemont o "la diagonal d'un boig de l'independentisme" (portada prèvia al tancament de col·legis i escrutini)

315x388 Portada Monde 22D Portada Monde 22D

'The Times', en un breu a la seva portada abans de l'escrutini: "Pujada a les eleccions catalanes: els separatistes tenien previst guanyar en unes eleccions anticipades amargament confrontades, segons les enquestes a peu d'urna que té repercussions a Espanya"