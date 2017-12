Puc anar a votar amb un llaç groc a la solapa?

És la gran pregunta que es fan molts catalans el dia abans de les eleccions al Parlament convocades per Mariano Rajoy: "Demà podré anar a votar amb un llaç groc a la solapa? I amb una bufanda o cap altra peça de roba groga?". La resposta de la Junta Electoral Central (JEC), però, no és gens concreta.

Està prohibit votar amb un llaç groc o una peça de roba groga?

Ningú ha preguntat explícitament a la JEC si els votants poden posar la papereta dins de l'urna portant un llaç groc a sobre i, per tant, no hi ha una resposta general per a tothom. Aquest organisme ha explicat a l'ARA que és potestat del president de cada mesa electoral -l'autoritat electoral de cada mesa- decidir si el llaç groc que pugui portar una persona afecta o no la neutralitat d'aquell col·legi electoral. En canvi, Tomàs Gui Mori, professor de dret constitucional i president de la secció de dret constitucional del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), és molt més clar a l'hora de respondre aquesta pregunta: "L'article 20 de la Constitució empara la llibertat d'expressió i, per tant, qui va a votar pot anar vestit com vulgui i portar el llaç del color que vulgui". I afegeix que, d'acord amb l'article 93 de la Loreg, "ningú es pot organitzar a la porta d'un col·legi electoral per impedir o coaccionar el dret de vot d'un altre, i això inclou qui porti un llaç groc".

Els membres de la mesa o interventors i apoderats poden dur un llaç groc?

La Junta Electoral sí que s'ha pronunciat sobre si els membres de la mesa, els apoderats i els interventors poden portar llaços grocs, a pregunta del PSC. La resposta va ser claríssima i explícita: no. D'acord amb l'article 93 de la Loreg, a dins i al voltant dels col·legis electorals no es pot fer propaganda electoral de cap tipus, i la JEC considera que el llaç groc és un símbol partidista. Va ser arran d'aquesta resolució que la JEC va arribar a valorar prohibir els llaços grocs per als votants també, però al final ho deixarà a criteri de cada president de mesa. Avui també s'hi ha referit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, a preguntes dels periodistes. Millo ha recordat aquesta resposta de la Junta Electoral perquè "el llaç groc s'identifica amb unes formacions polítiques concretes", i també ha precisat que aquesta resolució només afecta les persones que el dia de les votacions tenen una funció específica dins el col·legi electoral.

Els membres de la mesa o interventors i apoderats poden dur una peça de roba groga?

Sobre aquest fet no hi ha resposta explícita de la Junta Electoral, com sí que n'hi ha sobre el llaç groc, però fons de la JEC i experts consultats recomanen que no ho facin pel mateix principi de neutralitat. "Els representants de la mesa han de garantir la seva imparcialitat i no poden portar una samarreta groga", argumenta Tomàs Gui Mori.