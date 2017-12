Llarena decideix si la campanya comença amb presos polítics

Els vuit consellers empresonats pel Procés i Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, d’Òmnium Cultural i l’ANC, sabran avui si tornen a casa seva després de passar entre un i dos mesos a la presó. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que divendres va prendre’ls declaració després d’assumir la causa que fins ara es jutjava a l’Audiència Nacional, emetrà aquest matí, entre les 9 i les 10, una interlocutòria en la qual es pronunciarà sobre les mesures cautelars. Les defenses dels encausats confiaven divendres que la decisió passaria per donar-los l’opció de sortir de la presó si paguen una fiança, tal com va fer el mateix magistrat en la causa contra els membres de la mesa del Parlament.

En cas que fos així, Llarena ja obriria al matí l’opció perquè es dipositin les fiances. L’ANC ja ha dit que estan preparats per assumir-les gràcies a la caixa de resistència, si la fiança per als 10 encausats se situa prop de la que va imposar a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, que va ser de 150.000 euros. L’associació independentista ha dissenyat una estratègia perquè el pagament pugui ser efectiu de manera immediata, amb els diners en un compte de la mateixa entitat que el que té el Tribunal Suprem, i també la capacitat per emetre un xec. De fet, l’ANC ja estava preparada per fer efectiu el pagament divendres, però l’ajornament de la decisió del jutge va truncar aquests plans, i va obligar els consellers a passar un cap de setmana més a la presó.

Si, com esperen les defenses, s’imposa a tots els consellers una fiança i es diposita, la campanya electoral per a les eleccions del dia 21 començarà sense presos polítics. Llarena va escoltar divendres com tots els encausats renegaven amb més o menys contundència de la via unilateral, i apostaven pel diàleg i l’acord com a via per complir els seus objectius polítics. Tot i així, alguns dels acusats, com la consellera Meritxell Borràs, van ser més contundents en la seva renúncia a la unilateralitat, i això obre la possibilitat que, com en el cas dels membres de la mesa, les fiances imposades siguin diferents en cada cas.

Una comitiva de polítics independentistes esperarà la decisió des d’aquest matí a la presó d’Estremera, on hi ha la major part dels encausats, inclòs el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i la resta de consellers. Les conselleres, en canvi, estan empresonades a Alcalá-Meco, mentre que els Jordisporten gairebé dos mesos tancats al centre penitenciari de Soto del Real.

El jutge enviarà aquest matí la interlocutòria als advocats de la causa, que hauran de fer efectiva la fiança i esperar que el Suprem la consigni. Un cop fet, Llarena encara hauria de redactar l’ordre de llibertat, que hauria de fer arribar a cadascuna de les presons, i aleshores és Institucions Penitenciàries qui ordenaria l’alliberament dels presos. Amb aquest recorregut, sembla probable que els presos puguin acabar sortint de la presó al llarg del matí, o a primera hora de la tarda, tot i que dependrà de la diligència del jutge per fer els tràmits. En aquest cas, els consellers arribarien a Catalunya abans de la mitjanit, just amb l’inici de la campanya.