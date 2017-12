Puigdemont compareix avui davant la justícia belga

El jutge belga que ha de decidir si extradeix a Espanya Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig escoltarà avui els arguments per rebutjar l’ordre europea de detenció i lliurament dels advocats dels cinc membres del Govern exiliats a Bèlgica. A les nou del matí comença l’audiència davant el jutge de primera instància amb la presència dels cinc interessats, tot i que el més probable, segons apunten fonts judicials, és que el magistrat escolti els arguments dels advocats i no interrogui directament el president i els consellers.

Els advocats dels cinc membres del Govern ja van enviar al jutge -el seu nom no és públic i només se sap que és neerlandòfon- una memòria que inclou documents que apuntalen els arguments per demanar que es rebutgi l’ordre europea de detenció i lliurament sol·licitada per la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela. L’estratègia dels advocats se centrarà, segons han explicat al diari ARA fonts de la defensa, a demostrar que els drets fonamentals de Puigdemont i els quatre consellers no seran respectats si se’ls extradeix a Espanya. “Demostrarem que a l’Estat hi haurà una vulneració del dret de defensa, que no hi haurà un procés amb garanties suficients, ni el dret a un jutge imparcial, ni tampoc el dret a la presumpció d’innocència”, expliquen les mateixes fonts.

La fiscalia de Brussel·les defensarà davant del jutge que accepti l’ordre europea de detenció i que els cinc membres del Govern siguin extradits. És la posició habitual de la fiscalia davant les euroordres emeses pels països europeus. El ministeri públic, però, rebutja que es tramiti per prevaricació, un dels delictes pels quals els reclamava Lamela, i tampoc considera que es pugui acceptar per corrupció.

Així doncs, el jutge belga haurà de decidir si els extradeix per quatre delictes: sedició, rebel·lió, desobediència i malversació de fons públics. Són quatre delictes que no tenen equivalents exactes en el Codi Penal belga però que la fiscalia considera -en contra del criteri dels advocats dels membres del Govern- que es poden englobar en els delictes belgues de “desviació per part de funcionaris” i “conspiració de funcionaris”.

Doble incriminació

Els advocats del president i els consellers exposaran avui que no existeix aquesta equivalència i que, per tant, no es pot acceptar l’euroordre. Per extradir els cinc reclamats per Lamela, la justícia belga ha de demostrar que existeix aquesta doble incriminació. És a dir, que els delictes pels quals s’acusa els cinc membres del Govern segons el Codi Penal espanyol tenen la seva equivalència en el Codi Penal belga.

Segons la fiscalia, el magistrat escoltarà els arguments dels advocats però no prendrà cap decisió fins d’aquí uns dies. De fet, el jutge anunciarà avui el dia que farà pública la seva decisió d’acceptar o no l’euroordre. Si opta per extradir a Espanya Puigdemont i els consellers, els seus advocats podran recórrer la decisió fins a dues vegades. El procés es pot allargar fins al gener.